Nioh 2 – Comment battre l’Enki

Vous avez donc décidé de jouer à Nioh 2. Commiserations. Le premier arrêt difficile de la progression de tout samouraï potentiel dans le Japon médiéval est l’Enki – un imposant singe Yokai qui brandit une lance mortelle et un caractère féroce.

Bien qu’apparu de nulle part dans une flaque d’obscurité, l’Enki n’est pas vraiment un boss dans Nioh 2. Ce n’est même pas un mid-boss non plus. L’Enki n’est qu’un ennemi régulier – difficile – mais toujours un Yokai normal que vous rencontrerez plusieurs fois tout au long du jeu.

Cela signifie que vous devez apprendre à les battre efficacement. Les principales compétences que ce combat vous enseigne au début du jeu sont les types d’attaques que vous pouvez bloquer et comment utiliser vos capacités de compteur de rafales dans un endroit restreint.

Comment battre l’Enki dans Nioh 2

J’ai intégré une vidéo de moi qui joue ce combat lors de ma première partie à l’aveugle de Nioh 2 – ce n’est pas parfait, mais vous donne l’essentiel de ce qui doit être fait.

La clé de ce combat est le blocage. Bien qu’il soit deux fois plus gros qu’un gorille à dos argenté, vous pouvez en fait bloquer la plupart des attaques d’Enki avec votre arme principale très facilement. Cela vaut pour beaucoup d’ennemis dans Nioh 2 – même les boss. N’ayez pas peur de jeter un bloc à la rigueur.

Avec la vitesse et la pression que l’Enki vous met, il est très facile de paniquer et de se faire écraser. Sachez que même à ce stade précoce, votre personnage a suffisamment dans son casier pour surmonter ce test – restez calme et recherchez les modèles.

En ce qui concerne la stratégie, essayez de rester à la limite de la portée de son combo de mêlée à trois coups. Vous pouvez bloquer les trois coups sûrs, mais cela épuisera votre endurance. Mais vous n’avez pas non plus besoin d’esquiver activement. Si vous êtes à l’extrémité de la plage d’attaque d’Enki, vous pouvez contourner la poussée finale de ses combos avec juste votre marche normale.

Vous pouvez ensuite vous précipiter pour un hit, puis vous retirer, mais c’est risqué.

Quand il se lève sur sa lance et lance, c’est votre ouverture principale. Vous pouvez bloquer le lancer de la lance ou marcher sur le côté. Je ne le fais pas vraiment dans la vidéo, mais c’est super sûr de se précipiter et de l’attaquer alors qu’il roule vers vous alors qu’il atterrit.

Vous autres opportunités principales sont les compteurs de rafale.

Il y a trois compteurs de rafale qu’il peut faire: un où il fait tourner sa lance avant de déclencher un long claquement aérien. Celui où il bat violemment le sol avec sa lance. Et celui où il fait le plein WWE et fait un claquement de corps.

À ce stade du jeu, vous pouvez essayer d’interrompre facilement les deux premiers avec un compteur de rafale de votre choix – le timing du troisième est un peu plus délicat et j’ai tendance à l’esquiver.

Une attaque à surveiller est la saisie du royaume sombre d’Enki. C’est là que sa main est en noir et blanc. Ces attaques de tous les ennemis sont impossibles à bloquer, alors reculez dès qu’elles sortent.

Enfin, dans l’espace restreint où vous rencontrez l’Enki, l’espacement peut être difficile. Sachez que vous pouvez rouler (double appui sur le tiret) ou sprinter (maintenir le tiret) en avant devant l’Enki pour vous repositionner lorsque vous pouvez le faire en toute sécurité. Cela vous empêche de reculer dans un coin.

