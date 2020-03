La plupart des boss de Nioh 2 sont une surprise, mais l’imposante figure de Yokai fied de Magara Naotaka plane sur cette mission gelée depuis la cinématique de départ. Voici comment l’abattre.

J’aime assez ce combat, car c’est un mélange d’ennemis humains plus durs comme Saito Yoshitatsu et des patrons Yokai comme l’Enenra que vous avez affronté jusqu’à présent dans Nioh 2. J’ai aussi aimé ça parce que j’ai réussi à réussir et à le faire sur mon essayez d’abord – si vous pouvez entendre le bruit, c’est ma propre corne.

Il a une multitude d’attaques magiques très dangereuses que vous devez éviter, mais ses combos de mêlée sont en fait assez punissables, et comme avec beaucoup de combats plus difficiles que vous devrez affronter: le blocage est votre ami.

Nioh 2 – Comment battre Magara Naotaka

Vous trouverez ci-dessous une vidéo intégrée de ma première manche à l’aveugle de Nioh 2. Comme je l’ai mentionné précédemment, cette manche réussie était la première fois que je jouais le combat, donc c’est un exemple désordonné. Cependant, vous pouvez voir la stratégie générale, le type d’attaques que vous rencontrerez et ce qui vous fera et ne vous fera pas de mal.

Avant de vous lancer dans le combat, il y a une source chaude derrière un faux mur Yokai dans la maison sur votre gauche avant de vous diriger vers le rebord surplombant l’arène du boss. C’est la maison où les deux samouraïs patrouillent après le sanctuaire.

En règle générale, vous voulez bloquer, ou éviter et punir, les attaques que Magara Naotaka fait avec son bras droit. Ensuite, vous devrez probablement esquiver les attaques supplémentaires qu’il lance avec son bras gauche propulsé par Yokai. Ceux-ci ont tendance à infliger des dégâts d’AoE à travers votre garde, ce qui vous épuisera rapidement.

Dans le monde réel, il s’appuie sur deux attaques principales: une barre oblique de choc et un combo de mêlée se terminant par un claquement aérien. Vous pouvez bloquer ou contourner l’onde de choc et se cacher sur le bord du combo de mêlée.

Après ce combo de mêlée, il est lent à récupérer, vous pouvez donc vous précipiter pour quelques barres obliques.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Il est également assez faible pour brûler, donc les bombes Shrapnel améliorées de l’arbre de compétences Ninjutsu sont une bonne option, tout comme les talismans de feu pour les utilisateurs de magie.

Dans le royaume Yokai, son deuxième bras prend forme. Vous pouvez traiter les attaques qu’il fait juste avec son bras droit comme auparavant. Cependant, les ondes de choc qu’il lance avec les deux bras infligeront des dégâts d’eau à votre garde – vous devez donc les esquiver pour éviter un coup lourd.

Dans le royaume Yokai, il utilise un compteur de rafales très punissable où il sort une épée de glace et glisse avec. Burst Contre cela comme vous le feriez normalement, mais faites très attention à la vitesse d’attaque. Il est beaucoup plus rapide que la plupart de ses autres barres obliques, alors ajustez votre timing en conséquence – sinon vous pouvez vous faire prendre entre les deux coups du combo.

Au fur et à mesure que le combat progresse, il utilisera quelques attaques supplémentaires où il se penchera pour se préparer. Sortez de là où il se penche en arrière. Il va soit retirer un mouvement du royaume des ténèbres imblocable qui vous tuera probablement. Ou précipitez-vous avec un combo de mêlée qui est difficile à esquiver de près.

Tenez-vous bien en arrière quand il penche son épaule pour les éviter et vous pouvez les punir à la fin. Dans le royaume Yokai, il peut étendre la portée de ces combos avec la deuxième épée, alors faites-y particulièrement attention.

Sinon, il y a un petit coup de pied comme le font Yoki et Enenra qu’il tire au hasard mais à courte portée.

Ensuite, il y a un deuxième compteur de rafales où il atteint le sol pour tirer des flaques de glace. Vous devez le contrer en mettant sa main dans le sol, plutôt que les coups par la suite, donc je les esquive habituellement.

Pour les utilisateurs de magie – en raison de sa vitesse de frappe générale lente – Magara Naotaka est très sensible aux Sloth Talismans. Utilisez-les pour une conduite plus facile.

Enfin, il y a aussi un troisième compteur de rafales très rare qu’il fait de temps en temps, où il fait glisser son épée dans le sol et fait glisser la glace. C’est simple à esquiver.

Pour en savoir plus sur Nioh 2, voici notre page sur les esprits gardiens et les cœurs d’âme, ainsi que les meilleures armes que nous avons vues jusqu’à présent.