Attachez-vous à l’un des combats de boss les plus difficiles de Nioh 2: Ryomen Sukuna. Alimenté par la magie noire, Ryomen prend la forme d’un Yokai à quatre bras et à quatre pattes qui est dangereux à tous les niveaux.

L’abattre exigera de la patience, de la détermination et une certaine manipulation de ses schémas d’attaque.

Il y a des mouvements et des combos absolument fous qu’il peut retirer de nulle part qui vous tueront en un instant. Mais il y a quelques astuces que vous pouvez utiliser pour égaliser les chances.

Nioh 2 – Comment battre Ryomen Sukuna

L’astuce du combat contre Ryomen Sukuna est de gérer la distance. Vous devez vous retirer au bord de l’arène où vous pouvez faire face aux attaques qu’il vous lance, vous rapprocher au fur et à mesure, puis récupérer vos coups avant de reculer. La vidéo ci-dessous est une course réussie de mon premier playthrough aveugle de Nioh 2 où vous voyez la stratégie.

Il est en fait assez sûr à ses pieds – où vous pouvez bloquer les coups d’épée et d’arc – mais de nombreux coups épuiseront rapidement votre Ki, en particulier les coups de hache.

Généralement, le côté archer bleu de Ryomen Sukuna est plus dangereux. Ses flèches de glace et sa toupie peuvent vous tuer très rapidement et sont difficiles à esquiver. Vous ne pouvez même pas vraiment les bloquer à cause des dégâts AoE infligés par votre garde.

Pour soulager un peu la douleur, les cristaux rouges et bleus qui parsèment l’arène, ainsi que le paysage, laissent souvent tomber des élixirs supplémentaires – alors ramassez-les où vous le pouvez.

Lorsque vous combattez la forme de mêlée rouge, sprintez autour du côté de son attaque de cercle de feu car il vous accueillera.

Éloignez-vous de ses combos d’épée ou bloquez certains des coups avec votre arme principale. Roulez loin des coups de hache pour éviter d’être décalé. Avec beaucoup de ces combos de mêlée, si vous roulez vers les pieds de Ryomen, sous les coups, vous sortez indemne et prêt à riposter alors qu’il se réinitialise.

Vous vous retrouvez soit à ses pieds, soit à côté de ses pattes arrière. Surveillez les attaques de suivi, mais vous pouvez généralement marquer quelques coups ici.

Quand il retire son épée et se penche, il est sur le point de vous attaquer. Vous devez rouler sur le côté, ou vous pouvez l’écraser dans le royaume Yokai.

Il y a une attaque à la hache où il se dresse sur ses pattes arrière et claque. L’esquive roule en diagonale vers l’arrière pour éviter le passage.

Il y a aussi un Burst Counter où il fait tourner l’épée et la hache en cercle. Assurez-vous de contrer où il frappe avec l’épée ou la hache, plutôt que juste son corps si vous utilisez Phantom ou Feral Yokai Shift – il est facile d’aller trop tôt.

Avec le côté archer bleu, vous devez vous éloigner de son combo de flèches à trois coups, mais vous pouvez rouler sous son coup d’arc tournoyant. Roulez vers ses pieds pour riposter.

Quand il évoque des oiseaux explosifs, sprintez autour d’eux en arc ou roulez sous eux pour marquer des coups gratuits.

Puis quand il se penche en arrière et tire des flèches de glace dans l’air, éloignez-vous des cercles rouges.

Pour son Burst Counter où il tire des flèches en cercle, je recule juste et esquive les coups. Je n’ai littéralement aucune idée de ce que vous êtes censé faire à part ça.

Dans le royaume Yokai, vous devez combattre le côté archer bleu. Sinon, il enverra des flèches de glace dans l’air qui sont presque impossibles à éviter et vous tuera en une seule rafale.

Le suivi de ces flèches est fou. Absolument fou. Et je ne suis pas du tout amer à ce sujet.

Pour forcer le côté archer à vous engager, roulez devant son corps pour que le côté bleu soit face à vous. Cela devrait le faire basculer pour devenir le côté principal.

Pour certains dommages supplémentaires aux copeaux, vous pouvez tirer les cornes sur leur tête comme point faible. De plus, le côté bleu est plus faible pour tirer, tandis que le côté rouge est plus faible pour l’eau. Frappez les cristaux autour de l’arène pour imprégner vos armes de ces éléments.

L’aide à l’invocation est également très bonne dans ce combat, car elle permet à quelqu’un d’autre de tirer quelques coups pendant que vous vous repérez. Toutes les petites choses aident.

Vous débloquez quelques esprits gardiens supplémentaires pour votre problème après ce combat, mais le pire est à venir.

Pour en savoir plus sur Nioh 2, voici les meilleures armes que nous ayons vues jusqu’à présent.