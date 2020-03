Pour mon argent, lors de votre premier playthrough Saika Magoichi est l’un des patrons les plus coriaces de tout Nioh 2 – sinon le plus aggravant.

Bien que ce combat semble simple au début, en raison de son spam par balle, vous devez jouer un peu différemment de ce que vous avez rencontré auparavant. Le défi n’est pas insurmontable, mais vous aurez peut-être besoin d’un peu de chance de votre côté.

Votre meilleure réponse à la pression soutenue et indésirable est de retourner en nature. Vos Ki Pulses devront être précis et vous devrez être courageux, mais c’est la seule façon.

Nioh 2 – Comment battre Saika Magoichi

Ci-dessous, une vidéo de moi battant Saika Magoichi après de nombreuses tentatives infructueuses. Ce n’est pas une course parfaite sans coup sûr, mais cela montre comment vous pouvez épuiser son endurance en jouant agressivement et éviter ses attaques les plus puissantes avec une utilisation diligente de votre sprint.

Comme Azai Nagamasa, Magoichi a une liste d’attaques si variée à choisir que vous devrez être constamment sur vos gardes.

Il y a quelques combos de base sur lesquels il s’appuie le plus souvent.

Le premier est un combo à quatre coups avec deux barres obliques, un tir, puis une autre barre oblique. Vous pouvez esquiver en diagonale vers l’arrière hors de portée de cette attaque, puis le punir à la fin avec un combo rapide de votre choix.

Ensuite, Saika Magoichi spams un combo de pistolet à 3 coups, que vous faites un pas latéral ou sprintez latéralement pour éviter tous les coups. Il est également possible de punir à la fin, mais vous devez être proche ou il enchaînera avec un autre tir où il esquivera sur le côté.

Cette esquive au lancer de balle est l’une de ses armes les plus ennuyeuses et peut être enchaînée à la fin de la plupart de ses combos. Si vous êtes plus lent que quelques secondes à punir l’une de ses attaques, attendez-vous à ce qu’il roule sur le côté et tire à l’approche. Vous pouvez bloquer ce tir supplémentaire avec votre arme principale.

L’une de ses techniques les plus frustrantes consiste à se téléporter au-dessus de votre tête et à vous tirer dessus. Quand il fait le sien, cela va briser votre verrouillage, vous devez donc esquiver ou sprinter en arrière pour vous placer derrière lui et vous assurer que vous êtes vu avec un verrouillage pour vous défendre contre les tirs entrants avec un bloc.

Quand il lance des bombes, faites un pas ou esquivez le chemin. Ceci est généralement effectué avant qu’il ne commence à vous tirer dessus depuis les airs. Faites un pas ou bloquez ces tirs, puis punissez-le d’une barre oblique pendant qu’il s’arrête quand il atterrit.

Toujours dans les airs, il peut faire un swoop en noir et blanc imblocable avec ses serres. Vous devez esquiver en arrière pour éviter cela, mais c’est punissable lorsqu’il atterrit. Soyez très prudent cependant, il peut enchaîner deux d’entre eux sans avertissement donc ne partez pas trop tôt.

Apparemment, plus tard dans le combat, il commence à sortir un combo de mêlée différent où il fait un coup de pied en rotation en combinaison avec quelques barres obliques.

Il peut mélanger l’ordre et la position des mouvements dans ce combo, alors ne vous attachez pas à l’ordre. Il peut comprendre entre un et quatre accès, mais il est vulnérable aux interruptions. Faites un pas de côté et ripostez pour briser le flux.

Magoichi a également une frappe de mêlée clignotante où il se précipite vers l’avant. Préparez-vous à esquiver en arrière quand il se penche et que sa main commence à briller.

Quant aux Burst Counters, il a deux variétés. Le premier a deux formes, où il siffle son Guardian Spirit Bird. Cela peut envoyer une explosion dans quatre directions droites, ce qui est plus simple à esquiver.

Quand il invoque une charge de boules de feu, sprintez en arc de cercle autour du bord de l’arène et vous devez exécuter la plupart d’entre elles dans le sol et esquiver les tirs de suivi.

Le deuxième type est l’endroit où il se penche et génère une onde de choc de feu dans son épée. Vous voulez contre-éclater la barre oblique d’origine, plutôt que l’onde de choc résultante. C’est plus facile à rencontrer de front, mais n’y allez pas trop tôt.

Dans le combat plus généralement, si vous avez des problèmes, utilisez les piliers de la pièce comme couverture de ses tirs. Cela vous donne un espace dégagé pour guérir lorsque vous en avez besoin.

Contrairement aux boss de Yokai, vous pouvez interrompre ses attaques avec la vôtre la plupart du temps – sauf lorsqu’il est en l’air. Si vous êtes rattrapé de près par le jet d’esquive, alors il vaut la peine de se débattre et de l’attraper à mi-chemin.

Pour les plus morts, il est possible de transformer ce combat en un duel de tireurs d’élite. Des tirs à la tête à partir de vos propres armes à distance le feront tomber au sol pour un grappin ou feront tomber Magoichi des airs.

Il est très difficile de chronométrer cela à cause de son attaque par coup roulé d’esquive, mais si vous l’attrapez de près entre les animations, c’est possible et satisfaisant.

