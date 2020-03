À Saito Yoshitatsu, votre protagoniste Nioh 2 a-t-il rencontré son match? Voici comment les battre à leur propre jeu.

Bien qu’il soit difficile de faire face à un ennemi qui peut utiliser les mêmes outils que vous au combat, il y a quelques astuces sales que vous pouvez tirer pour égaliser les chances et rendre le combat hilarant simple.

Nioh 2 – Comment battre Saito Yoshitatsu

Ci-dessous, une vidéo de mon premier passage à l’aveugle de Nioh 2, où je déguste la morve toujours aimante de ce combat. Dans le grand schéma du jeu, cette mission est l’un des gantelets les plus difficiles, mais le boss à la fin est exploitable.

Je soupçonne furtivement que le boss correspond à la configuration de votre arme, mais ce guide est basé sur eux en utilisant un Katana et un Odachi.

Saito Yoshitatsu utilise des compétences similaires au personnage du joueur, ainsi que Yokai Shift, qui est un bon changement de rythme par rapport aux deux derniers boss comme les Yatsu-no-Kami et Kamaitachi.

Dans le royaume Yokai, ils peuvent utiliser différents changements Yokai en fonction de l’arme qu’ils utilisent. La pression du Brute Yokai Shift est très difficile à gérer en conjonction avec les pénalités de régénération de l’endurance dans le monde Yokai, mais il existe des moyens de la dépasser en dehors de votre jeu Ki Pulse.

La stratégie ringarde pour battre Saito Yoshitatsu est de les tirer avec un canon à main – que vous auriez dû mettre la main maintenant. Même si vos statistiques ne sont pas conçues pour tirer pleinement parti de l’arme, elles font toujours le travail à merveille. Un arc ou un fusil peut également fonctionner, mais vous devez être plus précis.

Dans l’arène des boss, reculez pour trouver de l’espace, puis alignez un tir aussi rapidement que possible. Les coups de corps avec un canon à main explosent à travers l’endurance de leur forme humaine extrêmement rapidement, tout en faisant des tonnes de dégâts au démarrage.

Quelques coups de feu consécutifs devraient les laisser ouverts à un titubement et à des prises, mais un tir à la tête les fera complètement tomber. Une fois que vous avez pris en compte les coups francs de vos grappins, les 5-8 tirs que vous avez en réserve devraient traiter au moins 50 à 60% de la barre de santé de Saito Yoshitatsu.

Pour le reste de la bataille, vous devrez affronter l’ancienne méthode, mais vous pouvez toujours spammer le dernier nœud avec votre propre Yokai Shift.

Combattre Saito juste et carré est une proposition plus difficile. S’ils combinent certaines de leurs attaques les plus puissantes, cela peut vous submerger très rapidement.

Ils basculent entre deux modes avec des motifs d’attaque différents et des éléments différents. D’après mon expérience, ils ont utilisé un mode Katana avec de l’eau, tandis que l’Odachi qu’ils utilisaient était le feu.

En utilisant l’Odachi, ils entreront dans Brute Yokai Shift dans le royaume Yokai, tandis que le Katana déclenche Phantom Yokai Shift.

Lorsque Saito attaque avec des combos de mêlée normaux, il est préférable de se cacher au bord de leur portée et de se précipiter pour contre-attaquer une fois leur combo terminé. La majorité de leurs combos de base sont sûrs à punir, mais vous devez faire attention à certaines attaques.

Dans le moveet Katana, évitez bien de ranger votre épée. Ils sont sur le point de faire une barre oblique avec une portée et des dégâts énormes. Quand ils ont rangé cette épée, sprintez ou roulez le plus loin possible.

Deuxièmement, lorsqu’ils élèvent leur Katana au-dessus de leur tête et qu’il brille en bleu, deux ondes de choc d’eau arrivent. Si vous les bloquez, vous subirez des dégâts par votre garde, alors esquivez le roulis sur le côté pour éviter tout dommage.

Enfin pour le Katana, vous pouvez bloquer les capacités de l’esprit gardien qu’ils utilisent avec votre épée, mais essayez de rester à l’écart de toutes les flaques d’eau AoE.

De plus, vous devez vous esquiver à reculons de toutes les attaques floues en noir et blanc, car elles sont imblocables.

Quant à l’Odachi, le moveset est similaire. Bloquez ou manoeuvrez autour des combos de base en mêlée, esquivez les attaques élémentaires pour éviter AoE, puis foncez pour éliminer à la fin de leurs combos.

Cela vaut pour toutes les autres armes qu’ils pourraient utiliser. Rôdez hors de portée, tirez-leur dans la tête, éliminez-les à la fin de leurs combos, puis spammez-les avec Yokai Shift.

Une fois vaincus, ils peuvent larguer un Mortal Soul Core, qui peut être utilisé pour augmenter les effets de vos autres favoris.

