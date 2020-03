La fin de Nioh 2 se rapproche, mais il reste encore beaucoup de difficultés à affronter. Voici comment battre Shuten Doji dans le château à l’envers.

Après le Daiara Bocci, c’est une bataille plus conventionnelle, et combine des éléments de deux ennemis Yokai que vous avez affrontés auparavant: Yoki et le gars du feu magique qui ressemble à Spectre Knight.

Il n’y a pas beaucoup de stratégie à part celle de ne pas mourir – mais il y a quelques astuces qui ne sont pas immédiatement évidentes.

Nioh 2 – Comment battre Shuten Doji

J’ai intégré une vidéo de moi battant Shuten Doji ci-dessous. Je fais quelques erreurs – j’essaye surtout de trop lui tirer dessus – mais cela vous montre la stratégie générale.

Ce que vous essayez de faire est d’esquiver ses attaques, de vous précipiter derrière pour des dégâts de puce, puis de vous retirer à une distance de sécurité. Cependant, si vous pouvez lui faire casser les cristaux d’amrita qui jonchent l’arène, alors ils s’appuieront sur sa gourde d’alcool.

Trop de gorgées d’une cruche pleine d’amrita le rend ivre et malade. Il finira par tomber, le laissant vulnérable à un grappin.

Essayez d’éviter de frapper ou de tirer sur les cristaux de sa gourde pendant que vous vous battez pour obtenir cet avantage.

Vous saurez qu’il est ivre quand vous le voyez vomir et chanceler. Esquivez ses attaques pour le faire tomber. Ne soyez pas gourmand et reculez immédiatement après l’avoir poignardé – il balancera paresseusement son club du sol.

Pour le reste du combat, il s’appuie sur trois coups la plupart du temps. Le premier est un combo à trois coups avec deux longs bruissements de son club suivis d’un claquement aérien. Faites rouler vers l’arrière pour esquiver les bruissements (qui ont une portée beaucoup plus longue que vous attendez), puis latéralement loin du slam.

N’essayez pas de vous éloigner du slam – cela vous frappera, la portée est énorme. Parfois, s’il se sent fruité, il va clouer un swing supplémentaire ou deux sur la fin, alors ne présumez pas que c’est sûr et détournez l’œil du ballon. Sinon, lancez-vous pendant qu’il se réinitialise pour infliger rapidement des dégâts.

La deuxième attaque principale est l’endroit où il fouette ses cheveux d’avant en arrière en cercle. Vous pouvez esquiver le recul en dessous.

Enfin, quand il soulève le club sur son épaule, il est sur le point de sauter en l’air et de claquer son club avant de suivre avec un coup de pied.

Esquivez latéralement pour éviter le club, puis roulez vers et devant le corps de Shuten Doji pour éviter le coup de pied. De cette façon, vous êtes configuré pour un compteur rapide avant de battre en retraite. Si vous esquivez le coup de pied en roulant vers l’arrière, faites attention à un balayage horizontal à la fin du combo.

Si vous restez près trop longtemps, il vous frappera avec sa gourde, alors ne soyez pas gourmand.

Son compteur Burst principal est emprunté à la magie du feu Yokai. Il aspire une gorgée de bonnes choses, puis souffle lentement un jet de feu devant lui. Rencontrez le pilier de la flamme sur Burst Counter.

Il a également un Burst Counter où sa gourde brouille le noir et blanc. Rencontrez également cette tête sur Burst Counter.

En plus de ces attaques, il peut tirer de sa gourde et cracher des flaques de feu, mais elles ont une courte portée.

Il se laisse grand ouvert lors de la transition entre le monde réel et le monde Yokai, alors saisissez cette chance quand vous l’obtenez aussi.

Finalement, il frappera le tapis et vous serez libre de retrouver Tokichiro.

