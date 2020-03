Toutes les bonnes choses ont une fin, même les amitiés. Voici comment démonter Tokichiro dans Nioh 2.

Avez-vous un Mujina Soul Core? Allez voir. Ce sont les blaireaux Yokai qui sortent de faux coffres et vous assassinent. Leurs âmes sont livrées avec un effet spécial appelé “Copy Enhancement” et il est fait sur mesure pour ce combat.

Tokichiro utilise des pierres d’esprit pour améliorer massivement sa puissance d’attaque et sa capacité défensive. Le Mujina Soul Core vous permet essentiellement d’annuler ce buff en copiant ses bonus. Cela rend le combat beaucoup, beaucoup plus facile.

Nioh 2 – Comment battre Tokichiro

Bien qu’il soit le soulagement comique d’une grande partie du jeu, Tokichiro peut vraiment balancer une épée. Ses attaques rapides implacables sont difficiles à vivre, mais sa garde n’est pas si forte, et il se laisse souvent ouvert.

La vidéo ci-dessous vous montre l’essentiel de la stratégie.

Ce combat est similaire à Maeda Toshile, mais plus exploitable. Tokichiro est vulnérable aux tirs à la tête de votre arc ou de votre fusil. Si vous êtes rapide, cela peut être un bon moyen d’interrompre une attaque et de décrocher un grappin fort.

Lorsque Tokichiro produit une pierre spirituelle de sa poche pour lancer des buffs, vous pouvez soit lui tirer dessus, soit lancer des buffs de votre choix. En raison de la nature explosive de son ensemble de mouvements, le changement rapide est un bon choix pour vous empêcher de vous corps de façon inattendue.

Avec sa garde, Tokichiro peut parer vos combos de mêlée très facilement. Il n’y a qu’une courte fenêtre après ses combos à punir, vous devez donc vous précipiter et être impitoyable.

Vous pouvez bloquer ses combos réguliers et non élémentaires avec votre arme principale, alors utilisez votre propre garde. Reculez loin de ses attaques, bloquez quand vous en avez besoin, puis foncez et punissez la fin de ses combos. Vous devez être rapide, mais c’est une stratégie simple.

Faites attention à l’endroit où il ramène son épée gauche et elle clignote en noir et blanc. Ceci est imparable et une mauvaise nouvelle si elle vous frappe. Heureusement, sa portée est très courte, alors reculez lorsque vous la voyez.

Lorsque Tokichiro rengaine ses armes ou se penche en arrière avec les deux épées, il va se jeter sur vous. Il vaut mieux bloquer ici car c’est tellement rapide. Si vous vous faites prendre une sieste, vous mourrez probablement de la rafale de coups.

À environ 75% de ses points de vie, Tokichiro couvrira son épée de feu et commencera à dépendre davantage des attaques magiques.

Quand il tape sur le sol, il envoie une onde de choc de feu que vous devez contourner. Ensuite, il peut invoquer son singe Guardian Spirit dont vous avez besoin pour reculer pendant environ 5 coups.

Le combo de saut qu’il fait ici est assez court et peut être à la fois puni à la fin ou interrompu à mi-parcours. C’est l’une de vos principales ouvertures dans cette section du combat.

Quant au Burst Counter où il se penche en arrière et rassemble un mur de flammes, ne vous laissez pas tromper par le long temps d’attente. Vous pouvez faire exploser cette tête dès qu’il bouge.

À la moitié de sa santé, Tokichiro commence à lancer encore plus d’attaques magiques, mais la stratégie reste la même: éloignez-vous de ses coups, contre-attaquez quand il garde, puis reculez.

Il commence à faire un compteur de rafales tournant avec le feu et la foudre maintenant, ce qui est également assez facile à interrompre.

Remplacer son onde de choc de feu est un éclair que vous devez esquiver, et pour interrompre son compteur d’éclats de flaque de foudre Tapir, vous devez attraper le double coup avec ses épées au début plutôt que les flaques.

Si les flaques d’eau s’en sortent, vous pouvez y entrer en toute sécurité pendant une demi-seconde avant que la foudre ne frappe et elles s’arrêteront toutes seules.

Continuez à ébrécher et à cingler des tirs à la tête où vous le pouvez, et il finira par toucher le sol.

Pour rendre les choses un peu plus faciles, essayez de jeter quelques Talismans paresseux – ils sont l’une des meilleures compétences de Nioh 2 et peuvent aider à obtenir quelques coups gratuits.