Nioh 2 – Comment être le Gyuki

Comme si cela ne suffisait pas à vous dépoussiérer de la dernière bataille, maintenant vous devez également affronter un grand Yokai. Voici comment battre le Gyuki dans Nioh 2– alias la terrifiante chose géante de vache araignée.

Peut-être que c’est juste une fatigue mentale de la bataille avec Saika Magoichi, mais le Gyuki est en fait plus facile qu’il n’y paraît à première vue. C’est un peu comme combattre le grand Yokai bleu à quatre visages, vous pouvez en fait bloquer plus de leurs coups que vous ne le pensez.

Mais ce n’est pas tout. Il existe également de belles stratégies fromagères pour s’attaquer à la bête. Ne vous embêtez pas avec l’élément eau ou le poison Ninjutsu.

Nioh 2 – Comment battre le Gyuki

Ci-dessous, une vidéo de moi en train de démonter le Gyuki, y compris où obtenir une charge de dommages gratuits sur ses cornes. Cela vient de ma première descente à l’aveugle de Nioh 2, donc ce n’est pas parfait, mais montre comment ce combat est faisable dans des conditions normales.

Dès que vous atterrissez dans l’arène du boss, courez à votre gauche et montez l’échafaudage. Les points faibles du Gyuki sont ses cornes et les cristaux d’Amrita sur ses pattes arrière. Spam des balles et des flèches dans ces points pour retirer immédiatement un gros morceau du patron. Comme Saito Yoshitatsu, certains tirs bien placés rendent cette bataille beaucoup plus facile.

Après un moment, le Gyuki cassera l’échafaudage. Lorsque cela se produit, il est préférable d’enlever un peu plus de dégâts avant de vous diriger vers l’autre ensemble d’échafaudages.

Vos exploits au début du combat auront probablement épuisé la barre d’endurance du Gyuki et vous ont envoyé dans le royaume Yokai. Ici, le monstre fait pousser des ailes et quelques nouveaux mouvements.

Verrouillez-vous la tête et faites quelques coups entre ses attaques. Vous pouvez bloquer certains des coups réguliers du Gyuki et rouler sous son combo à trois coups en esquivant en roulant vers son corps si vous voulez être agressif. Il est plus sûr de reculer et d’attendre votre temps.

Ce que vous devez surveiller, c’est son mouvement de pince déblocable en noir et blanc – que vous pouvez esquiver à reculons, puis revenir en arrière pour un coup franc ou deux – et son corps claque des attaques.

Quand il monte dans l’air, vous devez sprinter loin pour éviter d’être écrasé. Cela vaut également pour les attaques de nuages ​​d’eau et de poison.

S’il fait un raid sur ses pattes avant et se précipite vers vous, alors vous pouvez rouler en diagonale à droite vers lui pour glisser sous l’attaque et sortir derrière sa patte arrière.

Cependant, ne soyez pas gourmand avec des coups sur le dos, ou il claquera une jambe grêlée avant de pouvoir vous échapper.

Ses compteurs de rafale sont assez gérables, mais le timing est effronté. Il y a une longue attente entre le flash rouge et l’endroit où il commence à se précipiter. Ne bougez pas trop tôt si vous utilisez des formulaires Feral ou Phantom. Sinon, rencontrez-le de front.

À environ la moitié de votre santé, sprintez vers l’autre ensemble d’échafaudages et spammez le reste de vos munitions. Les flèches sacrées et les munitions rugissantes sont particulièrement efficaces et rongent la santé du Gyuki.

Avec une quantité décente de coups aux cornes, le Gyuki devrait être bas. Cela le laisse ouvert aux spams de vos capacités Yokai Shift, ou simplement rincez et répétez vos punitions antérieures. Attendez les compteurs d’éclatement et les attaques en noir et blanc, puis lancez-vous pour des dégâts de puce.

Et ce n’est pas parce que vous n’êtes pas en sécurité sur l’échafaudage que vous ne pouvez pas tirer sur ses cornes avec les munitions restantes.

