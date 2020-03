Nioh 2 domine le marché japonais dès sa première semaine

Une fois de plus, Famitsu nous offre l’opportunité de jeter un coup d’œil sur le marché japonais et a révélé quels ont été les jeux les plus vendus au cours de la dernière semaine dans le pays du Soleil Levant. Pour être précis, nous avons parlé du 9 au 15 mars 2020.

Quant au logiciel, Nioh 2 a atteint ce marché et s’est rapidement positionné en tête avec 91 892 exemplaires vendus. La version Switch de My Hero One’s Justice 2 et ses 16997 unités déplacées, ainsi que l’édition de Winning Post 9 2020 pour PlayStation 4 à 8045 exemplaires, ont également réussi à entrer dans le top 10 des meilleurs vendeurs.

En ce qui concerne le matériel, similaire à ce que nous avons vu ces dernières semaines, La Nintendo Switch Lite reste la console la plus vendue, surpassant la PS4 et la version régulière de la Nintendo Switch.

Logiciel:

-Nioh 2 – 91 892 (nouveau)

–Pokemon Mystery Dungeon: équipe de sauvetage DX – 46 391 (184 939)

–Épée / Bouclier Pokémon – 18 567 (3 509 920)

–My Hero One’s Justice 2 – 16 997 (nouveau) (Switch)

–Minecraft: Nintendo Switch Edition (version fournie incluse) – 11 787 (1 309 815)

–Mario Kart 8 Deluxe – 11 272 (2 817 258)

–Super Smash Bros.Ultimate – 9 898 (3 602 272)

–Ring Fit Adventure – 8 773 (723 803)

–Winning Post 9 2020 – 8.045 (nouveau) (PlayStation 4)

–Splatoon 2 (version incluse) – 6 827 (3 341 950)

Matériel:

-Switch Lite – 45,473 (1,155,699)

-Switch – 11 801 (10 892 947)

-PlayStation 4 – 10 516 (7 436 345)

– PlayStation 4 Pro – 4 409 (1 455 771)

-Nouveau 2DS LL (y compris 2DS) – 1.265 (1.702.414)

-Nouvelle 3DS LL – 97 (5 886 664)

-Xbox One X – 31 (19 059)

-Xbox One S – 27 (92 968)

Via: Gematsu

