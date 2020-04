Nioh 2 est maintenant un peu plus facile pour tous les joueurs

Par Sebastian Quiroz

Nioh 2 est un jeu difficile et vous n’avez pas peur de le prouver. Malgré le fait que de nombreux fans de cette série apprécient le grand défi offert par cette suite, il y a un secteur qui souhaite qu’ils puissent profiter de cette tranche sur une moindre difficulté. De cette façon, Team Ninja a cédé à ces commentaires, et La mise à jour la plus récente de ce titre réduit la difficulté sous certains aspects.

Team Ninja a révélé que Avec la mise à jour 1.07, Nioh 2 a réduit la difficulté de certains ennemis de niveau inférieur. De même, le défi offert par les missions secondaires a été réduit. Avec ces changements, les développeurs espèrent que plus de gens essaieront ce titre, sans réduire considérablement la difficulté de combattre les Yokai. C’est ce que Team Ninja a dit à propos de ces changements.

«Cela affaiblit les attaques de certains ennemis. Auparavant, bien que le joueur puisse être au-dessus du niveau recommandé, certains ennemis pouvaient le tuer d’un seul coup. »

[Update]

Aujourd’hui, nous avons déployé le patch v1.07 pour divers ajustements et corrections de bugs. Veuillez lire les images ci-dessous pour tous les changements et continuer à libérer vos samouraïs de l’obscurité! # Nioh2 # PlayStation4 pic.twitter.com/tCICXnXh08

– Team NINJA (@TeamNINJAStudio) 31 mars 2020

La mise à jour 1.07 est maintenant disponible et corrige également quelques bugs techniques et des problèmes mineurs qui amélioreront sans aucun doute l’expérience globale pour tous ceux qui aiment le défi et une aventure moins punissante. Vous pouvez consulter notre critique Nioh 2 ici. De même, ici, vous pouvez consulter une bande-annonce du jeu consacrée à tous les éloges reçus.

