Nioh 2 fait ses débuts au numéro 1 des ventes au Royaume-Uni

Malgré la brutalité de sa proposition, qui n’est pas du tout amicale et répond aux exigences d’une niche, Nioh 2 a fait ses débuts puisqu’il n’a fallu qu’un week-end pour occuper la première place des ventes au Royaume-Uni, confirmant que la franchise L’équipe Ninja est toujours appréciée des joueurs.

La liste des best-sellers britanniques est une gracieuseté de l’UKIE et il est toujours agréable de voir un jeu de niche bien fonctionner. C’est le cas de Nioh 2, le deuxième opus de la franchise et un prequel en termes de son histoire, qui a fait ses débuts le 13 mars exclusivement pour PS4. Selon les informations, la première place de Nioh 2 peut être considérée comme un bon résultat en termes de livraison elle-même, mais elle contraste avec ce qui a été enregistré par Nioh en 2017, les ventes de ce nouveau titre étant en baisse de 63%.

Cela dit, la liste des ventes de la semaine dernière met en évidence la montée en puissance de 2 jeux Switch, Mario Kart 8 Deluxe et Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX, qui se sont classés respectivement deuxième et troisième. De plus, cette décision représentait une chute de Call of Duty: Modern Warfare et FIFA 20, qui étaient placés aux positions 4 et 5.

TOP 10: les jeux les plus vendus de la semaine au Royaume-Uni

Nioh 2

Mario Kart 8 Deluxe

Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX

Call of Duty: Modern Warfare

FIFA 20

Grand Theft Auto 5

La division 2

Luigi’s Mansion 3

Minecraft

Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020

