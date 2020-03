Nioh 2 Guardian Spirits and Soul Cores – Quel esprit gardien devriez-vous choisir?

Dans Nioh 2, votre esprit gardien vous imprègne non seulement de puissantes capacités, mais protège votre tombe à votre mort.

Vous rencontrez plusieurs esprits gardiens tout au long de votre voyage à travers Nioh 2, et chacun a ses propres effets spéciaux et caractéristiques – de votre tout premier choix aux plus puissants du jeu.

Quel Esprit Gardien de départ devriez-vous choisir dans Nioh 2?

Personnellement, j’ai utilisé mon esprit gardien de base tout au long de mon premier parcours du jeu.

Cependant, au début, le choix que vous faites est moins sur les capacités spécifiques de chaque esprit gardien, mais sur la forme de changement de Yokai que vous souhaitez prendre.

Il s’agit d’une décision importante, car elle dicte le type de compteur de rafales que vous pouvez utiliser au combat.

La forme Brute est rouge. Ce Yokai Shift attaque puissamment et ne peut pas être décalé. Pour Burst Counter, ils doivent frapper un ennemi avec leur attaque spéciale avant de commencer la leur.

C’est la forme à choisir si vous aimez vous battre en combat rapproché, sinon vous aurez du mal à vous précipiter et à Burst Counter efficacement.

La forme Feral est bleue. Ce Yokai Shift est le meilleur des attaques rapides de spam, et c’est celui que j’ai utilisé pour mon principal. Pour Burst Counter, vous devez esquiver vers l’ennemi et s’il vous frappe avec son attaque dans une certaine fenêtre, il sera décalé. Personnellement, j’aime celui-ci parce que l’esquive a une utilité en dehors des compteurs de rafale et permet un positionnement rapide.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Le fantôme est violet. Ce Yokai pour les attaques à moyenne portée et déclenche un blocage statique à Burst Counter. Le Phantom a la capacité spéciale de lancer son arme sur un ennemi pour se repositionner juste à côté d’eux, ce qui est une mobilité très puissante.

Quel que soit votre choix, vous n’êtes pas coincé avec tout le jeu, mais vous devriez probablement jouer avec chacun d’eux et vous familiariser avec celui que vous aimez le plus avant de prendre votre décision.

Cœurs d’âme dans Nioh 2

Les noyaux d’âme sont des objets lâchés par Yokai et certains ennemis humains qui peuvent être adaptés à votre esprit gardien pour créer un ensemble de mouvements spéciaux. Vous pouvez éventuellement accorder 3 noyaux d’âme à un esprit gardien, et différents esprits gardiens ont des limites d’harmonisation différentes qui dictent quels cœurs peuvent être accordés en eux.

Pour utiliser un noyau d’âme que vous ramassez, vous devez le ramener dans un sanctuaire pour le purifier. Si vous mourez en en tenant un, vous perdrez ce noyau d’âme à moins que vous ne puissiez vous rendre dans votre tombe ou utiliser une bougie d’invocateur.

Les esprits gardiens vous donnent un bonus d’attaque et de défense en fonction des noyaux d’âme qui leur sont adaptés. Ce bonus est calculé en utilisant la valeur du noyau d’âme multipliée par le multiplicateur de l’esprit gardien.

Chaque âme principale donne à votre personnage un certain nombre d’effets spéciaux, allant des buffs à votre statistique d’attaque à la capacité du capteur Kodama qui vous montre où les Kodama à collectionner sont cachés sur votre mini-carte.

L’événement principal de Soul Cores est cependant les capacités Yokai qu’ils vous donnent. Ce sont des attaques très puissantes utilisées par les ennemis Yokai pour vous pulvériser dans le sol, mais avec Soul Cores, vous pouvez les utiliser vous-même.

Les capacités Yokai nécessitent l’utilisation d’Anima, qui est la jauge violette sous votre Ki. La quantité de cette jauge utilisée par une capacité Yokai est déterminée par son «coût».

Pour tirer le meilleur parti des cœurs d’âme, vous devez jouer pour trouver vos attaques Yokai préférées et les équilibrer avec les effets spéciaux d’un noyau d’âme.

Fusion d’âmes dans Nioh 2

Pour renforcer les effets spéciaux de vos cœurs d’âme préférés, vous pouvez exécuter Soul Fusion.

La fusion d’âmes augmente la puissance d’un noyau d’âme en ajoutant le rang de noyau d’âme d’un noyau d’âme sacrifié à une cible souhaitée. Cela améliore tous ses effets spéciaux.

Le noyau de l’âme sacrifiée peut être d’un niveau inférieur à la cible souhaitée, mais doit être du même type que Yokai Shift.

Les noyaux d’âme mortels ont la capacité spéciale de changer le type Yokai Shift des autres noyaux d’âme via Soul Fusion.

Par exemple, vous pouvez changer un Enki Soul Core de type Brute en un type Feral avec un Mortal Soul Core.