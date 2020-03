Nioh 2 invoquer un visiteur ne fonctionne pas – comment invoquer un ami – HITC

Comment jouer en coopération dans Nioh 2 malgré le fait que certaines personnes se plaignent que la fonction d’invocation de visiteur ne fonctionne pas.

Nioh 2 est maintenant disponible sur PlayStation 4 et c’est tout aussi brutalement difficile que vous vous attendez et le souhaitez. Bien qu’il n’y ait pas d’options de difficulté, il existe un supposé «mode facile» en invoquant un visiteur dans votre monde pour vous aider à vaincre les boss. Certains joueurs se sont plaints que cette fonctionnalité ne fonctionne pas, mais vous découvrirez ici comment jouer en coopération en invoquant et en rejoignant la session de quelqu’un.

Comme vous le savez déjà de l’original, de tout le battage médiatique et maintenant grâce à une expérience personnelle, Nioh 2 est vraiment un jeu Soulsborne qui a été surnommé Dark Yokai Souls. Certains pourraient se plaindre que cela rappelle trop les titres From Software au point où il n’a pas sa propre identité, mais on ne peut nier que c’est sans doute la meilleure «copie Soulsborne» disponible.

Il imite parfaitement la formule From Software en ce qui concerne les combats de boss horriblement durs et l’ouverture de raccourcis autour de la carte, ainsi que des options multijoueurs telles que l’invitation des visiteurs à jouer en coopération.

Nioh 2: Comment jouer en coopération en convoquant des visiteurs

Vous pouvez invoquer un visiteur dans Nioh 2 pour jouer en coopération avec un inconnu au hasard ou avec un compagnon.

Les expéditions sont une autre forme de coopération dans Nioh 2, mais ce guide se rapporte strictement à l’invocation et à l’invocation dans le monde du jeu d’une autre personne plutôt qu’à une expédition personnalisée.

Pour invoquer un visiteur, il vous suffit d’approcher d’un sanctuaire Kodama et de sélectionner Invoquer un visiteur. Cependant, avant que quelqu’un puisse rejoindre votre session, vous devez avoir au moins une tasse Ochoko à votre disposition pour dépenser.

Si vous n’avez pas de coupes Ochoko et que vous avez du mal à en obtenir, vous pouvez offrir votre équipement et vos pièces d’armure indésirables, et vous pouvez également vaincre Red Revenants.

Dépenser une coupe Ochoko invoquera un visiteur aléatoire à votre session en jeu, mais vous pouvez spécifiquement demander à votre compagnon de vous rejoindre en définissant un mot secret.

Pour ce faire, vous devez appuyer sur Triangle dans la section Invoquer un visiteur du menu Sanctuaire. Une fois que vous avez fait cela, vous pourrez alors définir un mot secret dont vous devrez alors parler à votre compagnon.

Quant à ce que votre ami doit faire, il doit être sur l’écran de la carte, visiter le point de départ et sélectionner Torii Gate. À l’intérieur de Torii Gate, ils voudront sélectionner la fonction Random Encounter pour définir la même mission avec laquelle vous cherchez de l’aide.

Une fois qu’ils auront fait tout cela, ils voudront alors saisir le mot secret, cliquer sur Rechercher, et tout devrait être fait.

Et c’est ainsi que vous invoquez des visiteurs et que vous êtes convoqué dans Nioh 2.

Résolution des problèmes: l’invocation d’un visiteur ne fonctionne pas dans Nioh 2

Certains joueurs de Nioh 2 se plaignent que la fonction d’invocation de visiteur ne fonctionne pas.

Ils pensent que l’option coopérative Summon Visitor ne fonctionne pas parce que personne n’a pu rejoindre leur session Nioh 2 à plusieurs reprises.

Cette plainte n’a rien de nouveau puisqu’elle remonte à son ancêtre en 2017. Cependant, il n’y a pas de solution évidente car il semble que plus de personnes cherchent simplement à convoquer d’autres personnes que d’être convoquées.

Nous n’avons rencontré aucun problème dans le monde du jeu, mais nous ne pouvions invoquer personne avant de combattre Enenra.

Par conséquent, la seule chose que nous pouvons dire est d’être patient en essayant de convoquer un étranger ou de demander l’aide d’un compagnon qui joue Nioh 2.

Vous ne devriez pas avoir besoin de beaucoup d’aide pour explorer la carte et lutter contre les ennemis communs du jeu.Nous vous encourageons donc à n’invoquer que des visiteurs avant un combat contre un boss avec lequel vous avez lutté et à perdre vos billes.

Dans d’autres nouvelles, quand DOOM Eternal sort-il sur Nintendo Switch? ID Software dit que ce ne sera pas un «énorme retard»