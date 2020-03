Nioh 2: La revue Kotaku

La formule de Dark Souls a fait ses preuves. Il a été adapté dans des contextes de science-fiction, placé en 2D et affiné maintes et maintes fois. Nioh de 2017 est sans doute la rotation la plus réussie du genre, ajoutant un combat flashy et la politique turbulente du Japon médiéval. Nioh 2 est une amélioration sur tous les fronts. Il n’y a pas d’autre moyen de le dire: je n’ai jamais joué à un jeu où le combat est aussi agréable que ça.

Cette pièce a été publiée pour la première fois le 11 mars 2020. Nous la supprimons aujourd’hui pour la sortie du jeu.

De temps en temps, les auteurs décrivent le combat de jeux vidéo comme une danse compliquée. Vous appuyez sur les boutons dans le temps avec un rythme compris, en esquivant et en frappant comme si vous chronométriez tout en musique. Le meilleur combat est créatif, avec suffisamment de «beat» sous-jacent pour ne jamais perdre de rythme même si vous découvrez de nombreuses options d’improvisation. J’ai passé en revue les jeux Devil May Cry. J’ai parcouru d’innombrables “Souls-likes” et leurs caprices, y compris la parade percussive de Sekiro: Shadows Die Twice. J’ai écrit un livre sur la merveille d’action de Platinum Games, Metal Gear Rising Revengeance. Beaucoup de ces jeux peuvent donner l’impression que vous dansez. La plupart ont une sorte de musique que vous percevez, un rythme auquel vous vous en tenez afin de créer un chaos sanglant.

Nioh 2 est différent. Vous n’êtes pas un danseur qui suit un rythme. Vous n’êtes pas un musicien improvisant vos propres épanouissements. Vous êtes tout l’opéra putain.

Nioh 2 est en fait une préquelle de Nioh et se déroule dans la période turbulente de Sengoku de l’histoire japonaise. C’est le moment où trois hommes ont changé le cours d’une nation. Oda Nobunaga, connu pour sa noblesse et son tempérament, se rapprocherait d’un pouce des clans déchirés par la guerre. Le toujours patient Tokugawa Ieyasu a fait de la politique qui lui a finalement valu le titre de shogun. Ensuite, il y avait Toyotomi Hideyoshi, l’un des serviteurs de Nobunaga qui a réalisé le rêve de son seigneur d’unir la terre par une combinaison de puissance et de ruse. Nioh 2 se concentre sur cette histoire, ajoutant des embellissements magiques et des batailles de monstres qui poussent un décor déjà épique vers de nouveaux sommets.

Vous incarnez Hide, un tueur de monstres avec un pied dans le domaine humain et un autre dans le domaine des esprits et des yokai, qui sont principalement des fantômes et des démons malveillants. Né d’un père humain et d’une mère yokai, vous parcourez les terres en tuant des monstres pour une bouchée de pain. Dans un changement de Nioh, où vous jouiez comme une version fictive de William Adams, Nioh 2 vous permet de créer un personnage unique grâce à un outil de création de personnage robuste. Un travail pour nettoyer un village de démons à proximité mène à une rencontre avec un marchand de pierre magique appelé Tokichiro. Tokichiro est l’homme que l’histoire connaîtra un jour sous le nom de Toyotomi Hideyoshi, et vous finirez tous deux par entrer au service de Nobunaga. L’aventure qui en résulte s’étend sur des décennies alors que vous vous frayez un chemin à travers Forrest Gump à travers des batailles célèbres et des épées croisées avec des guerriers légendaires.

Cela semble générique. Généraux en guerre, yokai, passé mystérieux et filiation mixte. Ce sont des tropes bien portés dans un cadre qui a été étudié à fond. Ce qui fait fonctionner Nioh 2, c’est à quel point le voyage est passionnant. Cela est entièrement dû à un système de combat complexe mais jamais écrasant. Vous commencez en tant que guerrier débutant inquiet pour le plus basique des yokai et des monstres. À la fin, vous aurez une confiance si totale dans vos mouvements que les généraux les plus féroces et les créatures les plus étranges s’effondreront avant que vous n’aimiez le papier de soie dans une tempête.

Nioh 2

Citation de retour de la boîte

“Si l’oiseau ne chante pas, je tuerai simplement l’oiseau.”

Type de jeu

Vous êtes avec des épées ce que Mozart était en musique

Aimé

Le combat est incroyable, les boss sont remarquablement conçus, l’histoire est une amélioration par rapport au premier match.

N’a pas aimé

Le level design est un peu ennuyeux, quelques patrons dont les gadgets ne fonctionnent pas vraiment, j’aime la narration mais la narration est désordonnée.

Date de sortie

13 mars 2020

Joué

Un peu plus de 40 heures. Terminé aux alentours du niveau 103.

Le combat de Nioh 2 n’est pas une réimagination radicale de ce qui a précédé. C’est un raffinement, ajoutant des complexités supplémentaires qui permettent aux joueurs de s’exprimer et de se spécialiser davantage. Plus d’armes, plus de capacités optionnelles, de meilleures façons de contrer les grosses attaques, des transformations au lieu de bonus d’armes vivantes. Ces changements existent dans un cadre familier mais se regroupent en un meilleur package. Il y a neuf types d’armes à manier dans Nioh 2. Celles-ci vont du katana traditionnel et des lances aux armes complexes comme le kusarigama à crochet de chaîne, les doubles hachettes ou le switchglaive transformant. Vous pouvez prendre une position haute, moyenne ou basse avec l’une de ces armes quand vous le souhaitez. Les attaques à haute position font des dégâts élevés mais drainent votre endurance rapidement, les techniques à position moyenne sont fiables et offrent des bonus défensifs, et les attaques à basse position sont rapides mais ne font pas beaucoup de dégâts. Chaque position a un ensemble différent de mouvements et de techniques à débloquer. Vous êtes autorisé à détenir deux armes de mêlée à tout moment. Cela signifie que vous avez accès à au moins six ensembles de mouvements différents, tous offrant des avantages et des capacités distincts selon les positions dans lesquelles vous vous trouvez. Si vous voulez être un artiste martial rapide, dénigrer les ennemis avec une paire de tonfa, vous pouvez. Si vous avez envie de combiner cela avec les balançoires massives d’une épée grise odachi à deux mains, vous pouvez le faire aussi. Nioh 2 développe le système de compétences de l’original, en ajoutant un grand arbre de bonus passifs et de techniques spéciales pour chaque type d’arme. Vous pouvez renforcer votre défense avec des bonus tanky, augmenter vos dégâts à distance sur les fusils et les arcs, et

Le résultat est qu’il est possible de créer une variété de constructions de personnages. Plus vous utilisez une arme, plus vous pouvez débloquer de compétences, comme de grosses attaques de finition ou des coups brisants. La maîtrise est importante, et chaque bataille est une sorte de roche, de papier, de ciseaux qui vous permet de changer de position pour faire face aux particularités de chaque nouvel ennemi.

Sous l’impressionnant système d’armes, Nioh 2 a une astuce puissante: le ki-pulsing. C’était la marque du combat de Nioh et il revient ici. C’est une petite chose dans la pratique, mais continue d’élever le combat au-delà de ses pairs. Chaque fois que le joueur attaque, il y a un laps de temps où il peut appuyer sur le bouton de l’épaule afin de récupérer de l’énergie et de l’endurance. Ceci est plus tard développé afin qu’une esquive au bon moment accorde également une récupération. Choisissez le bon moment et vous ne récupérerez pas seulement l’endurance que vous avez utilisée, mais vous gagnerez en fait un peu plus. Vous n’attaquez pas seulement dans Nioh 2, vous attaquez et chronométrez ensuite parfaitement votre récupération. In, hit, pouls, suivi. Frappez, esquivez, courez. Les yokai ennemis peuvent placer des ondulations drainant l’endurance sur le sol. Ki-pulsing dissipe ces dangers. Le succès ne consiste pas simplement à esquiver ou à lancer de fortes attaques. Ki-pulsing constitue l’épine dorsale de tout combat, créant un rythme comparable aux batailles à l’épée martelant le plus proche contemporain de Nioh 2, Sekiro: Shadows Die Twice. Un joueur qualifié de Nioh change constamment d’armes et de positions, pulsant son ki pour regagner de l’énergie et appuyer sur l’avantage.

Ce serait suffisant pour rendre le combat de Nioh 2 formidable, mais il y a une autre couche dans le gâteau. Les joueurs peuvent s’entraîner à la magie et au ninjutsu pour augmenter encore leurs capacités et créer de nouvelles possibilités de combat. La magie peut être aussi simple que d’imprégner votre arme de la faiblesse élémentaire d’un boss, mais investir massivement dans la formation magique conduit à la création de talismans qui peuvent ralentir le mouvement d’un ennemi, renforcer considérablement vos défenses ou dissiper immédiatement l’énergie sombre du yokai lorsque vous la touchez . Ninjutsu propose des bombes, des pièges et des outils qui peuvent empoisonner les ennemis ou les paralyser en place. Ce ne sont pas des gadgets pour les versions hautement spécialisées; planifier correctement et ces outils peuvent devenir une partie essentielle de l’arsenal de tout guerrier. Dans certains cas, ils s’avèrent essentiels pour vaincre les boss difficiles de Nioh 2.

Même si vous revenez à une arme plus traditionnelle comme un katana, le rythme de combat de Nioh 2 est rapide et excitant.

Nioh 2 ne se contente pas d’en rester là. Il y a de nouveaux ajouts qui améliorent encore le combat. Vous pouvez trouver une variété d’esprits amicaux avec lesquels se lier et des «noyaux d’âme» ennemis à collecter. Les premiers donnent accès à des transformations puissantes – une forme brute percutante, une forme sauvage rapide et une forme fantôme de téléportation délicate – et une capacité de “compteur de rafales” absolument essentielle qui peut annuler les attaques les plus dangereuses d’un ennemi. Cela rend le combat encore plus réactif et ouvre la possibilité de poussées offensives d’une manière que l’original n’a jamais réussi. Si vous vous sentez technique, cette capacité peut être utilisée pour annuler à peu près n’importe laquelle de vos animations de personnages. Soudain, il y a un moyen de sortir des attaques trop engagées et d’autres erreurs. Nioh 2 offre plus de contrôle sur votre personnage. Avec de tels outils utiles, il est facile d’avoir confiance en soi, même face à des cotes décourageantes.

Les noyaux d’âme donnent accès à un large éventail d’attaques. Vous pouvez lancer des lances à distance, vous retourner avec des coups de marteau démoniaque, tirer une pluie d’énergie du ciel, attraper instantanément les ennemis au sol ou invoquer des archers squelettiques pour attaquer à distance. Ceux-ci auraient pu ressembler à des curiosités, des compétences que vous utilisez une fois et que vous oubliez. Ce n’est pas le cas; vous trouverez forcément des capacités ennemies qui complèteront votre propre style de jeu. Les cœurs d’âme auraient pu être un peu plus qu’un renversement de systèmes comme Castlevania: le système «d’âme tactique» d’Aria of Sorrow. Au lieu de cela, les noyaux d’âme sont des outils incroyablement utiles qui aident à créer des styles de jeu uniques. Je suis un joueur agressif qui utilise des sorts magiques améliorant l’agilité pour réduire ma perte d’endurance. Attaquer furieusement signifie que je peux vider la posture d’un ennemi et le laisser dans un état affaibli où il ne peut pas se défendre. Une âme ennemie particulière – acquise en battant un yokai borgne – me permet de briser un puissant marteau. Si je fais cela après avoir d’abord brisé la garde d’un ennemi, je peux placer même les plus grands démons dans un état affaibli et frapper un coup critique dévastateur semblable aux attaques viscérales de Bloodborne. Ce mouvement n’était pas une capacité jetable; c’était la marque de mon style de jeu.

Je suis plus de mille mots dans cette revue et j’ai passé la plupart de celui-ci simplement à décrire le fonctionnement du combat. Si cela ressemble à beaucoup de pièces en mouvement, ça l’est. Nioh 2 a parfois du mal à expliquer toutes ces pièces mais plus vous vous engagez, plus cela commence à avoir du sens. Ce qui est étonnant, c’est que rien de tout cela ne semble superflu et que les nouveaux ajouts accélèrent le rythme. Chaque aspect, de la position des armes à la gestion de l’endurance en passant par la collecte des âmes ennemies, crée un système robuste et incroyablement gratifiant où chaque joueur trouvera un moyen de s’exprimer. Loin d’être maladroite ou maladroite à exécuter, chaque pièce coule aussi vite que l’eau d’un robinet de cuisine.

Bien que vous ayez une énorme collection d’outils pour progresser à travers les niveaux et affirmer la domination au combat, cela ne détourne pas le défi. Nioh 2, comme son prédécesseur, est un jeu brut et difficile d’une manière que même les contemporains comme Dark Souls ou The Surge ne sont pas. Certains de ces éléments sont artificiels. Peu importe le nombre de points que vous dépensez pour améliorer vos statistiques de santé ou la rareté de l’armure que vous collectez des ennemis tombés, les ennemis frappent comme des briques au visage. Vous pouvez faire face à un démon cheval géant brandissant une scie ou à un fantassin ordinaire. Faites une erreur et vous serez sévèrement puni. Cela peut être frustrant dans les moments où une barre oblique ou une flèche se termine, mais c’est finalement pour le mieux. Je respecte beaucoup plus les ennemis de Nioh 2 que la lie que je pourrais trouver dans Jedi: Fallen Order ou d’autres jeux.

L’expérience est un peu plus fragile quand il s’agit de combats de boss. Chaque mission que vous entreprenez se termine par une bataille culminante contre des yokai dangereux ou des guerriers qualifiés. Le plus souvent, ces batailles sont accessibles. Dans le cas de duels contre d’autres épéistes, Nioh 2 fait preuve d’une merveilleuse confiance. Il y a des mouvements astucieux, des horaires modifiés, des attaques saisissantes dangereuses que vous devez protéger, et des transformations puissantes provoquées par des alliés spirituels et des pierres magiques. Les combats contre les démons sont moins cohérents. Chaque ennemi est évocateur dans sa conception – un démon chat fougueux qui est en partie animal, en partie char, un serpent massif dont les bras peuvent se détacher et se faufiler autour du champ de bataille – mais les batailles elles-mêmes ne frappent pas toujours la cible.

Les boss ont généralement des mécanismes de gadgets qui peuvent être exploités. Le serpent géant susmentionné est rendu plus facile si vous vous concentrez sur la destruction de ses bras de sbire avant qu’ils ne se détachent, une créature de feu gazeuse peut être trompée en éclaboussant de l’eau sur elle-même, ce qui draine son endurance. Ce n’est pas difficile de tomber sur ces astuces, mais elles ne renversent pas vraiment le cours de la bataille de manière appréciable. Ces astuces auraient pu permettre aux joueurs de se sentir comme des héros trompeurs, mais vous feriez probablement mieux d’investir dans des magies utiles que de vous soucier des énigmes de combat médiocres de Nioh 2. Merde si ces combats ne sont pas un spectacle, cependant. Des duels crépusculaires sur les ponts aux embuscades de mercenaires en passant par les taureaux araignées et les chouettes à trois yeux plongeantes, chaque rencontre est mémorable. Sans entrer dans les spoilers majeurs, je dirai que Nioh 2 a également l’un des climax les plus impressionnants et les plus excitants visuellement que j’ai jamais joué.

Tout cela est mieux vécu sans aide, mais si les joueurs se retrouvent en difficulté, Nioh 2 a quelques options multijoueurs pour aplanir la difficulté. Dans un nouvel ajout, les joueurs peuvent placer des marqueurs à travers le monde que d’autres guerriers peuvent utiliser pour invoquer une version IA de leur personnage pour aider dans les batailles. Si votre personnage aide un autre joueur, des récompenses vous sont ensuite renvoyées. Il est également possible, comme c’était le cas dans le jeu précédent, de placer des offres dans les sanctuaires des points de contrôle pour solliciter directement l’aide des autres joueurs. La première option est bien intégrée et toujours disponible. En l’utilisant pour quelques combats, il semble être un excellent outil pour les joueurs qui heurtent un mur. La deuxième option fonctionne bien, mais étant donné le petit groupe de critiques et de YouTubers jouant avant le lancement, je ne l’ai testé qu’une seule fois. Il est rapide et devrait être facile à utiliser au lancement, mais je pense que Nioh 2 fonctionne mieux lorsque les joueurs ne sont pas assistés, sinon il devient un peu trop chaotique d’une manière qui perturbe le bon équilibre de combat. Ce n’est pas que de l’interaction amicale. Chaque fois que les joueurs meurent, ils laissent derrière eux une tombe. Il est possible d’interagir avec ces tombes pour combattre les revenants de l’IA pour un butin et une expérience supplémentaires. Ce butin peut être offert dans les sanctuaires contre de la monnaie pour acheter des objets de guérison et d’autres fournitures. Cela signifie qu’il y a toujours des objets de butin ou d’invocation décents à votre disposition, à condition de vaincre un revenant. C’est une façon intelligente de s’assurer que les joueurs ont ce dont ils ont besoin, tout en s’assurant qu’ils doivent encore travailler pour cela.

Nioh 2 a quelques défauts flagrants malgré le combat fantastique et les rencontres difficiles. Le plus important d’entre eux est le level design qui transforme la majeure partie du jeu en un slog flou. La période Sengoku est remplie de batailles et de sièges, mais Nioh 2 tarde à adopter une présentation plus magique jusqu’à la seconde moitié du jeu. En conséquence, il existe des chaînes de niveaux qui sont soit des champs de bataille boueux, des villes en ruine ou des châteaux délabrés. Celles-ci sont divisées en plusieurs chemins différents. Bien qu’ils valent tous la peine d’être explorés, il est facile de se retourner. Les raccourcis vers les points de contrôle ne créent jamais les mêmes moments puissants de reconnaissance que les longs ascensions de Dark Souls vers les zones précédentes ou les boucles et virages sournois de The Surge. Il y a une petite torsion: certaines zones d’un niveau sont couvertes de corruption démoniaque. Entrer dans ces zones réduit la régénération de l’endurance et tous les monstres à l’intérieur bénéficient d’une défense renforcée. Vaincre l’ennemi le plus coriace de la zone dissipera l’aura, donnant généralement accès à un grand butin, à de nouveaux raccourcis et à des points de contrôle. C’est une idée intéressante, mais un design environnemental terne fait encore baisser les niveaux. Cela change plus tard. Des temples brûlants, des champs de cadavres maudits par le gel et des sentiers de montagne cristallins qui courbent le monde brisent le moule, mais ce sont des exceptions plutôt que la règle.

Cela rappelle le plus gros problème de Nioh 2. En ce qui concerne le rythme des niveaux individuels et la narration, on a le sentiment que tout est à mi-chemin. Narrativement, Nioh 2 est une amélioration par rapport au premier match. Le voyage de William Adams est une curiosité historique intéressante – il fut le premier étranger de race blanche à se voir octroyer le titre de samouraï par le shogunat – mais il était un protagoniste ennuyeux. Le héros créé par le joueur de Nioh 2 n’a pas de lignes de dialogue, mais leur connexion à Tokichiro et leur rôle direct dans la montée de Hideyoshi signifie que l’intrigue se déroule plus naturellement. Le casting de base est sympathique. La jocularité et la ruse de Hideyoshi se développent en un intellect tempéré. La poupe de Nobunaga commande à Bely un caractère étonnamment noble. Les chefs de guerre robustes sont déformés et tordus en monstres par des pierres spirituelles. Il y a des daimyos stupides, des esprits sagaces et même un excitant général coupé dans le même tissu que le captivant Goro Majima de la série Yakuza. L’aventure changeante du joueur avec Hideyoshi est plus convaincante que les errances de William comme Ronin. Il y a un plus grand poids personnel ici et une montée progressive des escarmouches de bandits en batailles vraiment épiques et bouleversantes. Malgré cela, Nioh 2 est vraiment mauvais pour transmettre des informations. Il y a des révélations de l’intrigue cruciales qui tombent à plat, des personnages qui entrent dans l’intrigue sans contexte à moins que vous ne terminiez des missions secondaires, et des motivations qui sont mieux exprimées dans les entrées de la base de données sur les traditions que dans les scènes elles-mêmes. La fin en particulier se débat malgré une bataille finale fantastique, car elle semble conduire à un point culminant seulement pour retirer le tapis de dessous le joueur encore et encore. Il y a beaucoup de cœur ici, mais la livraison est maladroite. Pourtant, j’ai été investi ici d’une manière que je n’ai jamais été lors du premier match.

Ces trébuchements sont finalement mineurs dans le grand schéma des choses. Nioh 2 est une grande amélioration par rapport à une sortie initiale déjà impressionnante. Avec plus d’armes et de pouvoirs, le combat se transforme en quelque chose de vraiment spécial, tandis que l’histoire contient plus d’émotion et d’impact. Les fans du premier apprécieront de retourner au Japon et de voir des personnages familiers; ils se réjouiront également des nouveaux défis. Si vous n’avez jamais joué à Nioh ou que vous évitez les expériences de type Souls, je ne saurais trop insister sur le fait que Nioh 2 vaut le détour. C’est un jeu incroyablement intelligent qui vous récompense pour votre temps et votre patience.

Aussi: il y a un gros esprit de chat appelé Scampuss. Que devez-vous savoir de plus?

