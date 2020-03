Nioh 2 – Le combat contre le double boss du jugement sage des Shiftling

Qu’est-ce qu’un combat de boss ridiculement dur entre amis? Voici comment abattre Shibata Katsuie et le demi-Yokai Hachisuka Koroku en même temps pendant Le jugement sage des Shiftling combat de boss.

Après avoir fait votre chemin de retour à travers le village de la roue hydraulique, vous trouverez vos deux amis abandonnant dans la clairière de la forêt où vous avez battu le Kamaitachi.

Cette bataille est absolument folle. Il est difficile de combattre deux ennemis dans le meilleur des cas, mais deux patrons en même temps vous mettent sous une pression implacable.

Heureusement pour vous, il y a au moins un tir ami pour vos deux ennemis – malgré le fait qu’ils abandonnent leurs différences instantanément pour venir vous botter les dents. Ce sont également des ennemis de style humain comme Saito Yoshitatsu, et sont donc plus faciles à échelonner que le Yokai complet .

Nioh 2 – Comment battre le jugement sage des Shiftling Hachisuka Koroku et Shibata Katsuie se battent

Vous trouverez ci-dessous une vidéo de ma course réussie lors de ma première partie à l’aveugle de Nioh 2. Elle montre la stratégie générale que j’ai utilisée pour sortir vivant.

Dès que vous descendez dans l’arène, il y a une brève période de grâce où vous pouvez lancer des outils Ninjutsu aux deux boss avant qu’ils ne vous agressent.

Mais une fois qu’ils commencent à venir, ils n’arrêtent pas de venir. La plus grande difficulté de ce combat est de serrer les coups entre la quantité implacable de pression.

De plus, la gamme folle de Kusarigama de Koroku est un truc révolutionnaire. Je recommanderais d’utiliser une arme à dégâts élevés et à faible impact pour maximiser les coups que vous obtenez. Ou vous pouvez opter pour la configuration la plus rapide que vous ayez.

Hachisuka Koroku est le principal problème, et la meilleure stratégie consiste à l’utiliser pour sortir Shibata Katsuie pour vous.

Écartez-vous constamment des deux et ils se précipiteront vers vous. Je le fais à cause de la gamme folle de Kusarigama – si vous vous élevez, vous serez cinglé.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, de nombreux mouvements de Koroku ont beaucoup de dégâts d’éclaboussure. Si vous continuez à charger Katsuie vers vous, il sera pris dans de nombreuses attaques.

Cela les incite également à lancer des combos impuissants, alors restez vigilants quand ils terminent tous deux une attaque en même temps – ce sont de rares occasions de riposter avec vos propres combos.

La seule véritable attaque dangereuse de Katsuie est l’endroit où il jette sa hache en l’air – continuez à reculer pour l’esquiver.

Une fois que Katsuie est en panne, il est temps de poursuivre Koroku de manière plus proactive.

J’ai trouvé que la plupart des succès ne dérangeaient pas Burst Counter le mouvement où il saute en l’air et jette son Kusarigama. Laissez-le faire l’attaque, restez bien en arrière puis frappez-le avec votre longue arme alors qu’il atterrit. Répétez cela tout en donnant au reste de ses attaques une large place et vous finirez par l’emporter.

Il y a deux ou trois choses à faire particulièrement attention lors du combat contre Koroku. Premièrement, son attaque irrésistible en noir et blanc est un déchet absolu qui déchire les cheveux, brise le contrôleur et appât de malédiction. C’est une autre raison de constamment reculer et d’affiner son schéma d’attaque.

Si vous êtes pris dans ce mouvement, vous aurez probablement une fessée en un seul coup.

Deuxièmement, vous devez aérer pour frapper son front avec des attaques. La coque dure Kappa sur son dos protège des dégâts de mêlée.

Si vous utilisez la magie du paresseux Talisman, lorsque vous l’avez isolé de lui-même, c’est le bon moment pour l’utiliser pour des coups gratuits.

Pour en savoir plus sur Nioh 2, voici notre page sur les esprits gardiens et les cœurs d’âme, ainsi que les meilleures armes que nous avons vues jusqu’à présent.