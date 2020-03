Nioh 2 – LevelUp

Il y a 3 ans, les utilisateurs de PlayStation 4 ont salué le lancement de Nioh, un RPG d’action avec un système de combat très bien exécuté qui, malgré le démarrage d’un projet 13 ans plus tôt, a su tirer parti des fondations et de la base construites par les jeux. de FromSoftware – d’où la relation comparative avec Dark Souls était inévitable – mais se démarquer et se positionner en parallèle.

Brutal dès le premier instant, Nioh a clairement indiqué que ce n’était pas un jeu qui rapporterait des concessions et des paris sur un excellent design, une mécanique addictive et une courbe de difficulté et d’apprentissage qui savait comment transformer la frustration en un défi motivant, a réussi à former une légion de fans pour autour de vous en attendant le prochain chapitre. Compte tenu de la nature ambitieuse du projet, il était presque évident que les actifs et tout ce sur quoi la franchise avait été créée donnaient plus, alors avant de dire au revoir à cette génération, Team Ninja et Koei Tecmo veulent nous donner une autre visite d’un monde de douleur et sacrifice mais avec les victoires les plus honorables que nous pouvons imaginer. Le moment est venu et Nioh 2 est venu devant nous pour nous faire souffrir et chercher ce cri triomphant à la fin.

La fin de la période Sengoku, la cruauté et l’obscurité

Depuis que le développement de Nioh 2 a été officialisé, Team Ninja a rapporté qu’il s’agissait d’une préquelle en termes de l’histoire de Nioh, qui s’est terminée avec la participation de William et a marqué la fin de la période Sengoku. Dès le premier épisode on sait que l’histoire de la franchise n’est pas son fort et au début c’est bien car ça ne devrait pas l’être car c’est un jeu vidéo et le premier succès de l’équipe créative a été de mettre, avant tout, la mécanique.

Cela dit, l’histoire de Nioh 2 se déroule en 1555, pendant la dernière partie de la période Sengoku, dans un monde fantastique sombre qui est mélangé avec de vrais éléments historiques, des personnages transcendantaux et des symboles de la culture japonaise; si nous établissons une ligne, le jeu suivra une partie du chemin de l’unification japonaise, accompli par Toyotomi Hideyoshi. Encore une fois, l’histoire n’est qu’un prétexte dans Nioh 2, mais elle permet une intégration adéquate des éléments qui habillent la franchise et son essence au milieu d’une période sombre et de conflits civils sanglants.

Des traces de guerre partout

Puisque l’accent de Nioh en tant que franchise n’est pas dans l’histoire, Team Ninja a pris la meilleure décision: faire une préquelle qui n’oblige pas les joueurs à jouer le premier titre avant cela, au contraire, il est possible qu’après cette expérience recherchez immédiatement la livraison avec William Adams pour essayer de donner une continuité.

À un moment donné avant sa sortie, l’équipe créative de Nioh 2 a souligné qu’il n’y avait aucune raison historique de faire une suite car la période Sengoku se termine avec les événements du premier jeu, il n’y avait plus de guerre et le conflit a pris fin. Au lieu de cela, cette préquelle nous transporte à la dernière étape du conflit dans, peut-être, sa phase la plus décadente et avec un Japon rempli de soldats sanguinaires, de bandits et de démons déchaînés par les différentes forces qui sont entrées en collision dans le conflit. Ici, nous prenons le “rôle” de Hide, un mercenaire rejeté par son peuple car il est à moitié humain à moitié Yokai, mais au-delà d’avoir un protagoniste défini, Team Ninja nous offre la possibilité de créer le protagoniste avec un système de personnalisation avec un bon nombre d’options, tant pour ceux qui recherchent un personnage masculin ou féminin. Puisque notre personnage est également un Yokai, nous pouvons sélectionner certains détails de son apparence de cette façon pour le rendre plus imposant et effrayant.

Désormais, Nioh 2 nous accueillera de la manière la plus cruelle possible et après avoir passé quelques minutes à concevoir notre ou nos samouraïs, nous entrerons pleinement dans l’action.

Une fantastique visite du Japon féodal et de sa face cachée

Oui, l’histoire est un prétexte pour le développement de Nioh 2, mais c’est un très bon, car là encore nous serons de retour dans cette version du Japon féodal qui est débattue entre la guerre, donc les scénarios présentés par chaque mission montrent la étape de la catastrophe et plus encore la relation qui se maintient avec ces démons et créatures invoqués pour le combat. Comme son prédécesseur, Nioh 2 présente une bonne section visuelle en termes de paramètres et de conception de personnage, bien que rien ne casse les schémas ou qui vous laissera sans voix au cas où vous voudriez contempler l’environnement, bien sûr, si vous en avez l’occasion.

Qu’est-ce qui est caché dans le temple du serpent?

Les scénarios de Nioh 2 montrent des variantes intéressantes, que ce soit dans des décors de terrain, des bâtiments, des montagnes, des grottes, des centres cérémoniels, des endroits avec des climats différents, des heures de la journée et même dans les espaces qui montrent l’activité dans le monde des Yokai, cette fois Cette dimension devra également être abordée, ce que tous les fans d’Onimusha apprécient sans aucun doute. En ce sens, l’art et le détail de chaque endroit sont bons et répondent à la proposition du jeu car bien qu’il ne soit pas contemplatif, il vous fait sentir dans le temps et le lieu que ses événements englobent, après tout, vous passerez plus de temps à vous concentrer sur combat et il y aura peu d’occasions d’admirer des scénarios, encore plus avec les montées de tension et d’adrénaline que Nioh 2 est capable de provoquer.

Nioh 2 regarde les moments où il devrait

Maintenant, en termes de section visuelle et son intégration avec la mécanique du jeu, Nioh 2 montre l’un de ses meilleurs visages. Le jeu a des options pour modifier la fréquence d’images par seconde, soit dans un mode de type film ou dans un autre qui stabilise l’affichage visuel, cependant, avec Nioh 2 vous savez ce que vous allez faire et, de mon point de vue, il y a que de passer directement au mode action qui garantit 60 images par seconde. Dans le même temps, des détails tels que le sang qui coule de l’ennemi et tombe sur l’armure, la nature spectaculaire des exécutions et les attaques ou défenses qui impliquent de la magie ou des éléments sont très bien atteints et mettent en évidence la section la plus importante du jeu: le combat.

De manière générale, l’expérience visuelle de Nioh 2, abordée à partir de sa mécanique, ressort bien, mais elle n’est pas exempte de détails. À certaines occasions, j’ai connu des baisses de la fréquence d’images par seconde, en particulier au moment d’être découvert par 1 ou 2 ennemis et lorsque les animations d’alerte, le positionnement au combat et les premières attaques ont été déclenchées, un ralentissement a été généré qui m’a coûté un coup dur et dans d’autres cas qui ont coûté la vie à mon personnage. Je précise que cela s’est produit à quelques reprises, mais je ne peux m’empêcher de le mentionner et cela n’a pas du tout ruiné mon expérience.

D’un autre côté, Nioh 2 dispose d’un système pour activer le verrouillage des personnages et bien qu’il ne présente pas de problèmes face à d’autres samouraïs, ninjas, gardes ou tout autre Yokai en route, il présente certains des ennuis dans les combats de boss. Les combats à la fin de chaque mission dans Nioh 2 sont spectaculaires, pleins de tension et impliquent beaucoup de déroulements entre passivité et périodes d’attaques continues. Pour des raisons évidentes, vous devez savoir comment esquiver, vous éloigner et courir si nécessaire en fonction du schéma des ennemis les plus forts du jeu.Cependant, dans certaines batailles, le système pour fixer la cible a échoué dans des situations de contre-attaque ou de pouvoir pour alimenter un duel qui Ils m’ont laissé un angle de caméra dans lequel je n’avais aucune option car je ne voyais pas mon personnage, seulement la grande taille du boss. Évidemment, cela m’a fait perdre la bataille. Comme dans le paragraphe précédent, cela ne gâche pas l’expérience, mais c’est ennuyeux quand cela se produit, même si j’avoue que c’est un problème qui vient d’il y a de nombreuses années et qui semble être éternellement lié aux systèmes de verrouillage présents dans certains jeux.

Parfois, le verrou .on vous désavantagera

En dehors de ce qui précède, l’action dans Nioh 2 coule parfaitement et vous permet de profiter ou de souffrir des mécanismes que Team Ninja a pu peaufiner pour cet épisode. Les mouvements de notre personnage et de nos ennemis, de tout type et y compris les boss, ont un excellent affichage sur l’écran et répondent finalement de la meilleure façon possible aux commandes indiquées par le contrôle.

Enfin, la section audio a été très bien travaillée dans Nioh 2 et au début les thèmes fortuits savent comment refléter la tension du moment, l’épopée de certaines batailles, les situations adverses et la solennité de la défaite et de la mort. Même situation avec la bande originale, composée par Yugo Kanno et Akihiro Manabe, dont les compositions savent capturer et exalter l’essence combattante du samouraï, l’honneur qui entoure ses motifs et la gloire de la bataille et de la victoire, plus dans ces moments où tout cela revient à tuer ou à mourir d’un seul coup pendant une bataille de boss.

La discipline et l’honneur des samouraïs

La première chose que nous devons prendre en compte concernant Nioh 2 est sa position en tant que jeu de niche, un titre dont la proposition brutale pourrait bien être un sujet de litige entre les créatifs et le service marketing d’autres sociétés. Heureusement, ce n’est pas le cas.

Qu’est-ce que cela signifie en termes de Nioh 2? Initialement, nous avons peu de changements par rapport au premier opus, auquel cas nous trouvons des améliorations attendues et quelques ajouts qui enrichissent son système de combat et de progression. Justement, sa qualité de jeu de niche permet à Team Ninja de se donner le luxe de satisfaire les fans de la franchise, qui dans ce cas, ne cherchent pas à ce que chaque tranche trouve le fil noir ou que ce soit le jeu que l’industrie attendait. depuis des années. Rien de tout cela, les fans de Nioh savent ce qu’ils veulent et l’équipe de développement a répondu comme ils l’attendaient.

Créez vos samouraïs et affrontez l’hostilité du Japon féodal

Nioh 2 est un jeu dont l’essence réside dans le combat, une courbe d’apprentissage très bien réalisée et qui est en même temps enrichie d’éléments d’un RPG d’action. Team Ninja a été catégorique en disant que Nioh 2 n’est pas un jeu difficile parce qu’il n’était pas pensé de cette façon, ce qui s’exprime à l’écran, selon les créatifs, est plutôt la tension, la concentration et l’habileté d’un duel de samouraïs, donc que les succès et les erreurs sont inversement proportionnels, c’est-à-dire qu’un coup bien délivré peut vous rapprocher ou garantir la victoire, tandis que l’échec vous coûtera de mourir encore et encore.

Ce nouvel épisode de Team Ninja maintient son schéma de mission, ce n’est pas un monde ouvert, et il a 20 principales missions alternatives et missions Twilight qui exigeront votre plus haut niveau en tant que joueur. Si nous prenons en compte que le créateur de Nioh 2 a mis 50 heures pour terminer le jeu, il y a de fortes chances que vous dépensiez beaucoup plus que cela, donc le plaisir est garanti pendant longtemps.

Encore une fois, Nioh 2 nous plongera dans cette spirale de la mort qui semble parfois interminable et qui, en de nombreuses occasions, vous remplira de colère, de frustration et vous fera penser à quitter le jeu. Cependant, étant donné que sa conception est très bien réalisée et que sa mécanique est parfaitement adéquate, il ne vous faudra pas 5 minutes après votre attaque de fureur pour comprendre quelle était l’erreur et décider de revenir pour prouver que vous avez déjà appris et que vous êtes prêt à aller de l’avant. Nioh 2 exige vos meilleures performances en tant que joueur, donc la concentration est essentielle car la moindre négligence vous coûtera très cher. J’ai appris cela à la dure, car pendant certaines batailles de boss, j’ai pris un peu moins d’une seconde, allez, j’ai jeté un coup d’œil dans le coin inférieur gauche pour voir mon stock et cette simple distraction a suffi pour prendre un coup du non J’ai pu récupérer. Fait intéressant, le design de Nioh 2 est si bon que, tout en me rendant trop fou avec ce genre de détails, il m’a également donné des victoires que je n’oublierai jamais en livrant une bataille avec une énorme créature qui a ¼ de vie restante tout en vous n’avez rien d’autre qu’une ligne misérable et même ainsi, sortir avec la victoire est un moment que, je pense, chaque joueur doit vivre.

La mort se cache partout

Heureusement, Team Ninja a écouté les fans concernant les plaintes concernant le nombre limité et le type d’ennemis dans le premier jeu, ce qui a rendu le chemin un peu plus facile après avoir appris les schémas des autres. Dans Nioh 2, nous trouverons plus d’ennemis, non pas en nombre, mais en type, à la fois des guerriers humains, des combattants mi-humains mi-Yokai et les créatures de ce royaume plein d’obscurité et de douleur, ajoutant à la variété de cette section et maintenant un défi constant.

Différentes façons d’accéder au patron

D’un autre côté, le level design de Nioh 2 présente des façons différentes, mais pas nombreuses, d’atteindre le même point. Les scénarios sont vraiment courts, mais il existe différentes manières d’atteindre l’objectif. En respectant l’idée d’offrir suffisamment d’options au joueur, Nioh 2 vous permet d’emprunter différents itinéraires et même d’éviter les confrontations. La sincérité est la clé du jeu et si vous n’avez pas le niveau pour affronter un certain type de Yokai, vous pouvez bien le sauter et le laisser pour quand vous reviendrez avec plus de puissance, il n’y aura pas de changement en termes d’histoire, mais il y aura des changements dans les articles et les récompenses ils partent après avoir été enlevés. À cet égard, Nioh 2 dispose à nouveau de sanctuaires placés dans des points importants de chaque niveau, où vous pouvez prier pour enregistrer les progrès et passer au niveau supérieur avec les points atteints, bien que cela fasse revivre les ennemis. Tout dans Nioh 2 a un prix et le jeu ne rapporte rien.

Tout comme dans le premier jeu, Nioh 2 vous donnera un bon nombre d’armes à courte et longue portée, dont vous pouvez sélectionner 2, mais que vous pouvez changer à tout moment en fonction de ce que vous trouverez sur le chemin. L’un des succès de Team Ninja dans ce jeu a été de fournir des options et le système de progression vous permettra de vous spécialiser dans un type d’arme ou de maintenir une compétence moyenne avec différentes armes; Dans tous les cas, Nioh 2 saura vous récompenser quelle que soit votre décision et vous pourrez combattre les dangers du Japon féodal à votre manière.

Armement suffisant, il vous suffit de savoir comment l’utiliser

De la même manière, en cours de route, vous trouverez des équipements pour couvrir toutes les parties du corps et cela offre des avantages et des inconvénients dans chaque situation. Encore une fois, le design de Nioh 2 se démarque, comme dans toutes ses sections, et bien que la chose la plus simple soit d’aller chercher ce que les chiffres disent et de miser sur une protection qui indique en bleu qui améliore la défense ou la résistance contre la magie et les éléments Avez-vous déjà pensé si l’ennemi en question exige que votre personnage soit agile et non une sorte de robot du Japon féodal? L’armure pèse, n’oubliez pas.

En outre, Nioh 2 possède un arbre de compétences dont les branches peuvent vous conduire à vous spécialiser en tant que samouraï enclin à l’utilisation d’armes, à développer des compétences de ninja ou à devenir un maître de l’utilisation de la magie. Dans tous les cas, vous aurez des avantages et des inconvénients, des avantages et des inconvénients sur le champ de bataille, Nioh 2 est très bien équilibré à cet égard et il n’y a rien de tel que “la voie à suivre”, prendre une décision et affronter le Japon féodal.

Choisissez un chemin et spécialisez

Et c’est que, quel que soit le style que vous choisissez, Nioh 2 conserve cet élément stratégique dans son combat qui le distingue des jeux récents de FromSoftware. Ce n’est pas un Hack and Slash et vous ne pouvez pas distribuer des coups de poing et espérer briller avec des combos flashy. Nioh 2 vous laissera briller, mais à sa manière, avec ce style de combat qui a été célébré et qui, selon mon expérience, a pris racine et peut facilement être un exemple pour l’industrie. L’apprentissage des modèles est essentiel, ainsi que l’analyse de vos possibilités et de votre timing. Grâce aux 60 images par seconde, il est possible, prenant déjà de l’expérience, de connaître le moment où il faut attaquer, bloquer ou esquiver, sachant à l’avance que ces mouvements ont un coût.

La barre Ki est de retour et c’est là que se déroule la composante stratégique de Nioh 2. Chaque mouvement consomme du Ki, qu’il soit offensif ou défensif, et si vous l’épuisez, vos samouraïs seront fatigués et incapables d’attaquer ou de se défendre. Tu ne veux pas que ça arrive? Il n’y a pas d’autre moyen d’apprendre, avec de nombreuses répétitions, le Ki Pulse, qui en général n’est rien d’autre que d’appuyer sur R1 après une attaque et juste au moment où l’énergie entoure votre personnage pour remplir la barre plus rapidement et vous assurer que vous avez avec quoi continuer face à l’ennemi. Par conséquent, la première chose recommandée est de maîtriser le Ki Pulse le plus rapidement possible, afin que la plupart de vos attaques aboutissent à lui. J’en profite pour vous donner quelques conseils: un ennemi, même un boss, est peu susceptible de vous attaquer en faisant un Ki Pulse après un impact réussi, alors n’ayez pas peur de le faire.

Ki Boost est essentiel à la survie

Bien qu’il conserve la plupart de la conception et de la mécanique de la livraison d’origine, Nioh 2 a quelques ajouts qui enrichissent l’expérience. Le premier d’entre eux, peut-être le plus important, est le Burst Counterattack, un mouvement possible grâce à la moitié Yokai de nos samouraïs, qui transforme certaines batailles en une authentique danse mortelle car ce sont des moments spécifiques où cette possibilité sera ouverte. En ce sens, je dois reconnaître et célébrer le niveau atteint par Team Ninja en termes de mécanique, de contrôle et d’affichage visuel au combat, car cette combinaison de mouvements offensifs et défensifs est exquise et est facilement l’une des meilleures expériences de jeu que j’ai jamais eues. Ce qui m’a vraiment surpris, c’est l’excellente maniabilité en termes de distances et de temps au combat, un pas en avant ou en arrière hors du temps peut définir la victoire ou la défaite, tout comme une attaque qui, à première vue, semblerait réaliser l’ennemi, mais cela ne vous coûtera pas cher.

D’autre part, les capacités Yokai, qui peuvent également être développées dans le système de progression Nioh 2, sont un ajout intéressant qui donne de la variété aux combats. Il y aura des moments où il sera possible de devenir cet être sombre et tout-puissant pour traiter avec un autre Yokai ou un boss, en plus nous pouvons à nouveau utiliser les âmes des âmes des ennemis de ce monde sombre pour attaquer avec un mouvement spécial. Il convient de mentionner qu’à aucun moment cela ne brise l’équilibre du combat dans Nioh 2 et que vous devez également savoir quand ces compétences peuvent être utilisées et les avantages et les risques qu’elles comportent.

Team Ninja a tout compris et Nioh 2 en est la preuve

Que puis-je dire de plus à propos de Nioh 2 si ce n’est pour faire des éloges et souligner ses détails négatifs spécifiques? Cet épisode m’a donné l’une des meilleures expériences de jeu que j’ai eu récemment, il m’a détruit, il m’a frustré, il m’a mis en colère quelques fois, il est même entré dans mes rêves où j’ai continué à me battre et à réfléchir à la meilleure stratégie possible, mais aussi Cela m’a fait hurler de victoire et m’a motivé à améliorer mes performances en tant que joueur.

Nioh 2 est sans aucun doute l’un des meilleurs jeux de l’année et en tant que jeu vidéo, il est conforme à des éléments qui peuvent être un exemple pour l’industrie. Le plus important d’entre eux, peut-être, est de comprendre que la manière d’expression du médium passe par la mécanique et tout le reste n’enrichit que l’expérience. Nioh 2 s’exprime de manière magistrale à travers sa mécanique et ce sont le début, le chemin et la fin de la proposition de Team Ninja. Comme je l’ai mentionné au début, Nioh 2 est parallèle à ce que FromSoftware a fait et je pense que vous êtes prêt à suivre votre propre chemin, si ce n’est déjà fait.

La difficulté est considérée comme un élément à prendre en compte dans les processus marketing d’un jeu, trop peut être un point négatif selon les paramètres actuels. Heureusement, nous vivons à une époque où des studios comme Team Ninja, soutenus par Koei Tecmo, peuvent apporter au marché une expérience brutale avec un défi important, se permettre de se vanter des milliers de fois que vous allez mourir, et toujours être sûr que vous allez en profiter. Nioh 2 est un succès, ce n’est peut-être pas loin du premier épisode, mais voulons-nous que cela se produise? Souffrons alors et profitons de la victoire!

