Nioh 2 parvient à atteindre le sommet des ventes au Japon

Une nouvelle semaine est là et avec elle plus d’informations sur les ventes de matériel et de logiciels matériels au Japon. Au cours de la semaine dernière, qui s’est déroulée du 9 au 15 mars, il y a eu plusieurs sorties, mais sans aucun doute la plus remarquable était Nioh 2, qui est venu exclusivement sur PlayStation 4 et a réussi à prendre la première place sur la liste des jeux les plus vendus. .

Selon les informations de Famitsu (via Gematsu), le nouveau titre de Koei Tecmo et Sony Interactive Entertainment a connu une forte première au Japon, car il a réussi à vendre 91 892 unités en 4 jours, réussissant à déloger Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX, qui occupait ce poste depuis une semaine. Il est à noter que le premier opus, qui a été créé en 2017, a réussi à vendre 75477 exemplaires.

Les 2 autres versions qui ont vendu de nombreuses unités au cours de la semaine dernière étaient Justice 2 de My Hero One pour Nintendo Switch (16997 unités vendues) et Winning Post 9 2020 pour PlayStation 4 (8045 unités vendues), qui ont fait leurs débuts aux positions 4 et 9, respectivement. .

Quant aux consoles, la Nintendo Switch Lite continue de mener les ventes, après que le modèle d’origine soit toujours affecté par la pénurie causée par le coronavirus (COVID-19). Heureusement, les niveaux de ventes se sont améliorés pour cette console et grâce à près de 2000 unités les plus vendues, elle a réussi à revenir à la deuxième place et ainsi dépasser la PlayStation 4, qui a vendu la semaine dernière quelques systèmes supplémentaires. L’autre changement de position a été effectué par les 2 modèles Xbox One.

Nous vous laissons la liste des ventes ci-dessous.

Ventes de logiciels

Nioh 2 – 91 892

Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX – 46,391

Épée et bouclier Pokémon – 18567

My Hero One’s Justice 2 (Nintendo Switch) – 16997

Minecraft: édition Nintendo Switch – 11 787

Mario Kart 8 Deluxe – 11 272

Super Smash Bros.Ultimate – 9898

Ring Fit Adventure – 8773

Winning Post 9 2020 (PlayStation 4) – 8045

Splatoon 2 – 6827

Ventes de matériel

Nintendo Switch Lite – 45473

Nintendo Switch – 11801

PlayStation 4 – 10 516

PlayStation 4 Pro – 4409

Nouvelle Nintendo 2DS LL – 1265

Nouvelle Nintendo 3DS LL – 97

Xbox One X— 31

Xbox One S – 27

Que pensez-vous de ces résultats Nioh 2? Vous attendiez-vous à ce qu’il soit placé en premier? Dites-le nous dans les commentaires.

La première place sur la liste des jeux les plus vendus au Japon a été vivement contestée. Au cours des dernières semaines, Hatsune Miku, Persona et Pokémon ont été quelques franchises qui ont réussi à être au sommet.

