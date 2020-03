Nioh 2 – Que faire avec le mal Kodama violet

Tout le monde aime le joyeux petit Kodama vert dans Nioh 2. Mais qu’êtes-vous censé faire lorsque vous rencontrez des personnes décidément plus menaçantes, mais toujours très mignonnes et amicales, violet mal Kodama?

À part l’invite “Il semble vouloir quelque chose”, ce que vous êtes censé faire n’est pas clair. Nous avons vu des gens essayer de les purifier avec des impulsions ki, les attaquer, leur lancer des choses, mais tout ce que vous avez à faire est de leur donner un objet à échanger.

Il faut aussi noter que le mal violet Kodama ne pas compter dans la liste des Kodama verts cachés à n’importe quel niveau.

Que faire avec Evil Purple Kodama dans Nioh 2

Pour répéter, vous n’avez pas à purifier ou à nettoyer le Kodama violet pour en faire ses cousins ​​verts. Le «quelque chose» que le mal Kodama veut est un objet de votre inventaire. Une fois que vous avez interagi avec suffisamment d’entre eux pour apprendre leur langue, il devient évident qu’ils ne veulent même pas vous déranger avec leur demande – ils adorent les choses brillantes.

Pour jouer au ballon, vous devez aller dans votre inventaire et appuyer sur Triangle pour déposer un objet. Le Kodama le ramassera et vous récompensera avec un objet similaire du même niveau et de la même rareté.

Cela peut être une arme, une pièce d’armure, un noyau d’âme ou un consommable.

D’après mon expérience, si vous donnez à un Kodama un noyau d’âme, il vous en donnera un autre du même genre, alors que les armes et les armures sont généralement différentes.

C’est un bon moyen d’échanger des équipements inutiles de haut niveau et de rareté violette. Par exemple, si vous utilisez uniquement des armures légères mais que vous avez une tonne de cretons violets et lourds, vous pouvez les donner au méchant Kodama pour un changement à quelque chose de plus utile.

De temps en temps, un Kodama violet demandera la chose ronde malodorante – une boule d’excréments – de votre inventaire. En retour, ils vous donnent généralement une tonne de consommables rares.

