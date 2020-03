Nioh 2 Review – Obtenez bien et mourez en essayant

Nioh 2 n’est pas à chier. S’appuyant sur la réputation de dur à cuire de l’original, le deuxième action-RPG de samouraï de Team Ninja ramène le penchant de l’original pour le combat punitif et très nuancé. La suite affine la prise distinctive de l’original sur le style des âmes sans se réinventer complètement. Le résultat est un slog long et difficile qui poussera même les joueurs les plus avides de défis à leurs points de rupture alors qu’ils se battent pour chaque pouce de terrain et deviennent des samouraïs maîtres.

Malgré le titre, Nioh 2 est une préquelle, révélant l’histoire secrète d’une période de guerre de plusieurs décennies dans le Japon médiéval. En tant que héros silencieux et personnalisable Hide, vous vous battez pour découvrir la nature secrète des “pierres spirituelles”, qui confèrent un pouvoir surnaturel, et vaincre les hordes de Yokai à travers le pays. L’intrigue, que vous entendez principalement à travers des cinématiques et une exposition entre les missions, a une tournure historique intéressante, mais c’est vraiment juste de la colle pour maintenir les niveaux ensemble. Des noms historiquement pertinents comme Nobunaga et Tokugawa jouent dans la saga, mais quelle que soit la saveur qu’ils ajoutent au moment où vous prenez le contrôle, il est temps de commencer à tuer des démons.

Mais ça va. L’histoire de Nioh 2 donne juste assez de contexte pour que vous puissiez suivre et vous donner l’impression de progresser sans gêner le gameplay. La caractéristique définitive de Nioh 2 est son défi. Avec une mécanique de base raffinée à partir des os de Dark Souls, Nioh 2 se résume à une série de batailles et de duels dans toutes sortes de situations. Ces batailles demandent une précision intense: non seulement vos attaques et vos compétences sont limitées par un indicateur d’endurance – appelé Ki – mais toute attaque supplémentaire ou mouvement erroné vous exposera, souvent à une attaque qui vous coûtera une quantité substantielle de santé. Comme pour les autres jeux de type Souls, il y a un plaisir douloureux à maîtriser les adversaires que le jeu vous propose.

Nioh 2 s’appuie sur la gamme merveilleusement diversifiée d’options pour développer un style de combat personnel. Les systèmes d’origine reviennent: Chacun des neuf types d’armes offre un équilibre unique entre vitesse, puissance et portée, que vous pouvez affiner à la volée en basculant entre trois positions (basse, moyenne et haute). Chaque type d’arme a son propre arbre de compétences et sa propre progression, pour lesquels vous gagnez des points en l’utilisant. Le combat avec les armes de base reste en grande partie inchangé par rapport à l’original, au-delà de quelques nouvelles capacités et de deux nouveaux types d’armes, le Switchglaive à deux mains rapide et les haches doubles vraiment rapides. Cela dit, le combat est très précis. Nioh 2 exige que vous ayez une compréhension approfondie de toutes les attaques que vos armes peuvent effectuer, mais il existe un large éventail d’attaques et chacune a sa propre influence sur la façon dont vous vous battez.

Il existe également plusieurs arbres de compétences générales, ainsi que des niveaux de personnage qui augmentent vos statistiques en fonction du gain d’Amrita en tuant des ennemis. De plus, Nioh 2 est un jeu de butin, donc vous chercherez constamment de nouvelles armes avec des compromis qui modifient vos statistiques. C’est beaucoup à gérer, mais cela devient gérable à mesure que vous trouvez votre spécialité et que vous vous concentrez sur l’amélioration des compétences que vous savez utiliser.

Pour les vétérinaires de Nioh, c’est tout un vieux chapeau: les plus gros ajouts de Nioh 2 tournent autour de l’idée que Hide peut canaliser les esprits Yokai. Le plus important est une parade dure appelée Burst Counter, qui vous permet de contrer de puissantes attaques ennemies. Chaque ennemi a au moins une attaque vulnérable au compteur; ce sont souvent de gros mouvements puissants que vous serez tenté d’esquiver. Combattre cette envie et vous lancer contre votre ennemi pour renverser le cours de la bataille pendant un moment est crucial, ce qui rend le combat plus tactique et agressif. Au moment où vous repérez un ennemi en train de préparer une attaque en rafale, vous vous sentez réussi, comme si vous en aviez un sur votre adversaire, même pendant une seconde. Parce que le jeu est si difficile, ces petites victoires vous aident à avancer.

Vous apprenez également les capacités Yokai via des noyaux d’âme pouvant être équipés qui vous permettent de vous transformer momentanément en ennemis que vous avez tués pour utiliser l’une de leurs attaques. Plus que Ninjutsu et la magie, qui reviennent de l’original, Soul Cores ajoutent un éventail beaucoup plus large de compétences contextuellement utiles. Par exemple, en tant que Monkey Yokai Enki, vous sautez en l’air et lancez une lance, ce qui est assez nouveau car Nioh 2 n’a pas de bouton de saut. Lorsque les Yokai deviennent plus gros – chaque boss vous donne un Âme – parfois une tête, un poing ou un pied géant semble magiquement mutiler vos ennemis. Ils ne sont pas si puissants que vous pouvez vous appuyer sur eux pour gagner un combat, mais ces compétences élargissent largement la gamme de choses que vous pouvez potentiellement faire.

Enfin et surtout, Nioh 2 ajoute une transformation “Yokai Shift” super puissante, qui vous rend temporairement plus rapide et plus fort. Déclencher la transformation n’élimine pas le besoin de tactique. Bien que vous soyez invulnérable, utiliser des attaques et subir des dégâts réduisent le temps dont vous disposez dans votre forme la plus forte. Un assaut raté en mode Yokai gaspille non seulement un atout puissant qui se charge lentement, mais peut également vous exposer de manière inattendue si vous revenez à votre ancien moi parce que votre adversaire vous a pris par surprise. À la vraie mode Nioh, même votre plus grande force peut devenir une chance pour votre ennemi de prendre le dessus.

C’est beaucoup à apprendre et, encore une fois, vous devez le maîtriser parfaitement pour surmonter ce que Nioh 2 vous lance. Vous ferez probablement beaucoup d’erreurs et mourrez plusieurs fois. Parfois, vous aurez l’impression d’avoir frappé un mur de briques et de ne pas gagner. Dans ces situations, vous devez prendre une profonde respiration, comprendre pourquoi vous échouez et ajuster votre stratégie en conséquence. Le refus de changer d’armes ou de prendre des risques ou de réfléchir autrement à la façon dont vous jouez vous frustrera. Plus vous êtes frustré, plus vous risquez de perdre à nouveau.

L’apprentissage de vos propres compétences n’est qu’une partie de l’expérience. Pour vraiment exceller, vous devez également comprendre le vaste monde de Nioh 2. Il y a une quantité étonnante de variété dans une campagne extrêmement longue. Ses missions sinueuses et multi-domaines couvrent toutes sortes d’environnements, des châteaux et temples en feu, aux camps militaires, aux forêts et aux flancs des montagnes. Beaucoup d’entre eux changent radicalement au fur et à mesure que vous les explorez, vous donnant un grand sens du «voyage» et de l’accomplissement pour couvrir ce qui ressemble à une longue distance. Un premier niveau, par exemple, commence sur une colline à l’extérieur d’un château et se termine dans une grotte souterraine massive. Même lorsque les niveaux semblent similaires – vous assiégez à lui seul quatre à cinq châteaux dans 20 missions de campagne – la conception variée des niveaux, à la fois en termes de cheminement et de détails, fait que chacun se sent distinct et mérite d’être conquis.

Il est utile que les cartes soient plus que des explorations de donjons sinueuses et retournées. La plupart ont au moins une zone avec un piège unique ou une énigme environnementale. Dans un niveau de forêt, par exemple, un hibou géant Yokai patrouille dans certaines zones, alertant les ennemis s’il vous voit. Pendant un siège de château, vous devez éviter les tirs d’artillerie en affrontant des soldats ennemis. De plus, il y a des zones de royaume sombre, des zones noires et blanches hantées par Yokai qui offrent un défi encore plus grand en ralentissant votre régénération de Ki, saupoudré à chaque niveau. Ce n’est qu’en battant un ennemi spécifique dans un royaume sombre qu’il se dissipera de manière permanente, vous offrant ainsi plus de moyens de progresser qui ne se réinitialise pas lorsque vous utilisez un sanctuaire (ou que vous mourrez).

Même pour toute sa variété, Nioh 2 étire tout son contenu autant qu’il le peut. Pour chaque mission de sa campagne principale, il y a deux à trois missions secondaires, dont beaucoup remélangent une partie d’une mission d’histoire. En plus de cela, il y a des missions Twilight tournantes pour les joueurs de haut niveau. De plus, à la fin de la campagne, vous aurez accès à un niveau de difficulté avec des ennemis et des équipements de niveau supérieur. Bien qu’il puisse être un peu ennuyeux en principe de jouer la même section d’un niveau trois à quatre fois, chaque version trouve peu de moyens de changer votre chemin et présente de nouveaux défis pour garder les choses fraîches. Si vous souhaitez absolument tout détruire de Nioh 2 – maîtrisez toutes les armes, obtenez le butin le plus élevé – il y a plus que suffisamment de configurations de mission à parcourir jusqu’à ce que vous ayez fait le plein.

De même, Nioh 2 ne semble jamais manquer de nouveaux ennemis à vous lancer. Presque tous les niveaux ont au moins un nouveau type de Yokai à étudier et à combattre. Ils couvrent toute la gamme, des araignées géantes littérales aux soldats démons animaliers comme l’Enki, un singe géant avec une lance et l’Ubume en forme de harpie. Chaque ennemi a sa propre gamme de capacités, et vous devez tout apprendre à leur sujet afin d’anticiper leurs attaques et prendre le dessus. Ce processus prend du temps – vous ne l’obtiendrez pas du premier coup, ni même après la première victoire. Chaque ennemi, même le petit démon Gaki, qui ressemble à un enfant chauve aux yeux rouges, peut vous tuer si vous n’apportez pas votre jeu A. Disséquer les schémas ennemis et trouver des moyens de les contrer est le plus grand plaisir que Nioh 2 offre: qu’il y ait tant d’ennemis avec autant d’attaques différentes à naviguer pour s’assurer que le jeu ne perd jamais sa saveur.

Même lorsque les niveaux semblent similaires – vous assiégez à lui seul quatre à cinq châteaux dans 20 missions de campagne – la conception variée des niveaux, à la fois en termes de cheminement et de détails, fait que chacun se sent distinct et mérite d’être conquis.

Vous le voyez plus clairement lorsque vous affrontez chacune des rencontres de boss extraordinairement difficiles du jeu. Comme les niveaux, les boss varient considérablement et sont tous des sites à voir. D’un serpent géant avec des bras mini-serpents à une araignée à trois étages avec une tête de taureau, chaque conception ennemie phare a beaucoup de caractère et ne ressemble à rien de ce que vous avez vu dans le jeu auparavant. Cependant, ils ont tous une chose en commun: ils sont extrêmement difficiles. Plus encore que les batailles standard, les boss exigent effectivement un jeu parfait pendant une longue période. Vous devez être en mesure de reconnaître chaque mouvement qu’ils font au fur et à mesure et savoir comment réagir instantanément. Très peu m’ont pris moins d’une douzaine d’essais et beaucoup m’ont pris plusieurs heures.

Parfois, je me demandais si certains de ces boss devraient être un peu plus courts, car il y avait beaucoup de boss où je sentais que je maîtrisais leurs modèles mais ne pouvais pas terminer parce qu’ils avaient réussi un seul coup à la fin du combat. En fin de compte, cette difficulté atroce et le sentiment qu’elle évoque sont intégrés dans l’ADN de Nioh, cependant, et ses combats de boss restent convaincants même s’ils vexent et frustrent. Bien que cela ressemble parfois à une malédiction lorsque vous jouez, c’est un testament que Nioh 2 saisit avec succès et retient votre attention si près pendant si longtemps.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

Lecture en cours: Nioh 2 Video Review