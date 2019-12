NIS America organise la vente des fêtes 2019 sur le Switch eShop

NIS America organise une nouvelle vente de boutique en ligne Switch 2019. Disgaea, SNK 40th Anniversary Collection et Ys VIII font partie des jeux inclus. Les versions plus récentes comme Destiny Connect et The Alliance Alive HD Remastered ont également une petite remise.

Voici la liste complète:

Destiny Connect: Tick-Tock Travellers – 31,99 $ (au lieu de 39,99 $)

Disgaea 1 Complete – 24,99 $ (au lieu de 49,99 $)

Disgaea 4 Complete + – 39,99 $ (au lieu de 49,99 $)

Disgaea 5 Complete – 39,99 $ (au lieu de 49,99 $)

Fallen Legion: Rise to Glory – 19,99 $ (au lieu de 39,99 $)

God Wars The Complete Legend – 19,99 $ (au lieu de 39,99 $)

Joyeux anniversaires – 14,99 $ (au lieu de 39,99 $)

Labyrinthe de Refrain: Coven of Dusk – 24,99 $ (au lieu de 49,99 $)

Lapis x Labyrinth – 14,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Penny-Punching Princess – 19,99 $ (au lieu de 39,99 $)

Collection SNK 40th Anniversary – 23,99 $ (au lieu de 29,99 $)

L'Alliance Alive HD Remastered – 39,99 $ (au lieu de 49,99 $)

L'effet Caligula: surdosage – 24,99 $ (au lieu de 49,99 $)

La princesse menteuse et le prince aveugle – 9,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Les cinq minutes les plus longues – 19,99 $ (au lieu de 39,99 $)

L'enfant perdu – 19,99 $ (au lieu de 49,99 $)

The Princess Guide – 19,99 $ (au lieu de 39,99 $)

Touhou Genso Wanderer Reloaded – 24,99 $ (au lieu de 49,99 $)

Touhou Kobuto V: Burst Battle – 9,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Yomawari: The Long Night Collection – 19,99 $ (au lieu de 39,99 $)

Oui VIII – 29,99 $ (au lieu de 59,99 $)

Les offres ci-dessus seront en vigueur jusqu'au

en relation