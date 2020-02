NIS America organise un concours de couvertures inversées pour Little Town Hero, le vote est maintenant ouvert

En janvier, nous avons découvert Game Freak’s Héros de la petite ville recevrait une sortie physique sur la Nintendo Switch ce printemps. Il est désormais confirmé que la «Big Idea Edition» sera lancée le 2 juin en Amérique du Nord, le 5 juin en Europe et le 12 juin en Océanie.

Mais ce n’est pas tout. Dans le cadre de ce lancement, NIS America organise un concours de couvertures inversées, où les fans peuvent voter pour leur œuvre préférée. L’œuvre d’art qui reçoit le plus de votes sera incluse avec la sortie de la Little Town Hero Big Idea Edition. Vous pouvez choisir parmi trois modèles différents ci-dessous:

Découvrez notre concours de couvertures inversées pour Little Town Hero! Votez pour votre design préféré, et l’illustration qui reçoit le plus de votes sera incluse avec la sortie de la Little Town Hero Big Idea Edition! Votez ici: (http://bit.ly/LTHRCC) #LittleTownHero

Visitez le site officiel pour voter maintenant

Pour quelle couverture avez-vous voté – la première, la deuxième ou la troisième? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous.

.