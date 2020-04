No Joke, Cat Girl sans salade de WayForward: Amuse-Bouche est maintenant sur Switch

Hier, alors que de nombreuses autres sociétés de jeux vidéo plaisantaient, Shantae développeur WayFoward a effectivement publié Chatte sans salade: Amuse Bouche sur le Switch eShop pour 7,99 $ USD.

Ce titre a commencé à l’origine comme un gag du poisson d’avril en 2013 et a ensuite pris vie sur PC. Il combine un gameplay de shoot -em-up 2D classique avec une “histoire hilarante” et propose des armes inspirées de genres de jeux tels que les puzzles, les sports, le rythme et les RPG. Voici plus sur l’histoire:

Faites exploser tout ce qui bouge dans cette extravagance d’action défiant le genre! Prenez le contrôle de Kebako, un chasseur de primes intergalactique à oreilles de chat, alors qu’elle patrouille les galaxies avec son fidèle compagnon Squiddie à la recherche de criminels spatiaux ridicules.

Le jeu comprend une action de défilement latéral, une grande variété d’ennemis, plusieurs combats de boss et de nombreuses plaisanteries de personnages non-stop. Ci-dessous quelques écrans, et au-dessus la bande-annonce. Allez-vous essayer celui-ci? Laissez un commentaire ci-dessous.

