Noctis, la metroidvania cherchant du support sur Kickstarter

Kickstarter C’est une plate-forme à travers laquelle un grand nombre de jeux ont été financés, grâce au soutien de centaines de milliers d’utilisateurs qui deviennent des mécènes qui soutiennent ces créateurs qui, au début, peuvent ne pas avoir toutes les ressources nécessaires pour que votre création devienne une réalité. Donc, cette fois, il est temps de parler Aeterna: Noctis, un jeu créé par le studio espagnol Aeterna qui peut être cadré dans le genre de la metroidvania (qui a gagné en popularité ces dernières années grâce à des titres d’excellente qualité qui, justement, ont réussi à être financés grâce à Kickstarter).

Aeterna: Noctis lancera bientôt sa campagne Kickstarter. Metroidvania et liberté, style médiéval!

Dans Aeterna: Noctis nous contrôlons le “Roi des Ténèbres” et devons retrouver sa puissance perdue, qui est dispersée à travers 16 domaines qui font partie du monde de «Aeterna». Ainsi, dans ce titre, nous trouvons des combats passionnants dans lesquels nous devons démontrer que nous avons les compétences nécessaires pour vaincre nos ennemis:

C’est un titre abordable, mais aussi difficile dès le premier niveau, ce qui augmente sa difficulté au fur et à mesure que le joueur acquiert de l’expérience avec les commandes et débloque de nouvelles compétences. Le gameplay a été conçu pour que le système Répondez à 100% des actions, quelles que soient la vitesse et les conditions dans lesquelles elles sont exécutées.Tous les niveaux ont été conçus pour exploiter chaque mouvement (et compétence) du personnage. Les joueurs plus expérimentés pourront essayer de compléter les zones dans les plus brefs délais! Aeterna est un monde où la linéarité n’existe pas. Bien que l’histoire principale ait un chemin prédéterminé, les joueurs pourront explorer et voyager à travers ce monde de différentes manières. Toutes les illustrations traditionnelles qui font partie du jeu ont été conçues image par image, pour doter ce monde de beauté et de fluidité de mouvement.Nous pourrons vivre une histoire belle et profonde, pleine de moments épiques et de rebondissements totalement inattendus qui captiveront les joueurs les plus expérimentés.

Aussi, si nous parlons de la histoire elle-même, nous trouvons un univers dans lequel le Chaos, le dieu suprême, a décidé de créer le monde d’Aeterna et de le peupler de différentes races, que ses sages chefs devraient guider. Cependant, ces êtres ont fini par se révéler contre leur créateur formant deux grands groupes, mais comme le chaos considérait cela comme une insulte, il a décidé de maudire les chefs des deux factions: le roi des ténèbres et la reine de la lumière. Ainsi, ces deux dirigeants ont été condamnés à se battre jusqu’à la fin des temps, puisque cette malédiction incluait le don de l’immortalité.

De cette façon, si vous voulez en savoir plus sur le jeu, vous pouvez accéder à son page Web Et, si vous décidez enfin de devenir mécène, nous vous recommandons de faire attention à leur page kickstarter, afin de pouvoir y contribuer une fois la campagne de ce projet lancée.

