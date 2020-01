Nom Nom Apocalypse arrive cette année sur Switch

Le jeu de tir Roguelite Nom Nom Apocalypse a été annoncé aujourd’hui sur Nintendo Switch.

Le jeu sera lancé en 2020 et prendra en charge l’anglais, l’espagnol, le russe, le chinois simplifié et le coréen.

Bande-annonce et détails:

Nom Nom Apocalypse, le jeu de tir roguelite de haut en bas situé dans une ville post-apocalyptique en proie à des monstruosités alimentaires mutantes, sert une délicieuse dose d’action d’arcade le jeudi 13 février 2020 sur Steamfor PC, avec les versions Xbox One et Nintendo Switch ™ prévu pour plus tard dans l’année.

Alors que des monstres mutants des rayons d’épicerie descendent sur la ville, l’humanité prépare une ultime tentative pour sauver le monde. Habillez-vous en tant que l’un des nombreux chefs heureux avec des pouvoirs spécifiques au personnage et préparez-vous à une confrontation avec de la nourriture féroce dans cette lettre d’amour aux films de monstres classiques.

Survivez au foodpocalypse avec un arsenal de plus de 30 armes culinaires, comme le Ketchup Squirter à tir rapide, le fusil à pompe Mustard Blaster et l’arbalète à fourche comme on le voit à la télévision. Maîtrisez les commandes à double bâton pendant que les cuisiniers courent et traversent des niveaux artisanaux avec des surprises procédurales épicées comme des nappes d’huile grasse, des flaques de bonbons collants, des pièges et d’autres dangers.

Défendez le front intérieur contre une multitude de grignotines mutantes en emmenant un ami affamé dans un canapé en coopération, ou recrutez des alliés de loin avec Steam Remote Play Together. Mélangez et associez 45 avantages révolutionnaires comme les tabliers de fer, les dodgerolls traînant la flamme et tuez des bonus de séquence pour compléter des capacités telles que des rouleaux à pâtisserie géants et des boucliers de chewing-gum. Faites la guerre aux mini-boss surprise et aux hordes ennemies rapides. Plus les chefs survivent longtemps, plus la fête devient effrénée.

Josh Sacco de Deadleaf Games apporte des années d’expérience des titres de jeu Dreamworks bien-aimés à cet hommage aux films de kaiju et aux longs métrages des créatures des années 50. D’énormes patrons émergent avec une touche hollywoodienne pour des airs théâtraux épiques. Des gigantesques compétences de petit-déjeuner avec des crocs et des bras de bacon aux cauchemars sensibles au sucre, Nom Nom Apocalypse apparaît sur l’écran avec toute la terreur et la terreur de ses ancêtres.

“Il y a une créativité sérieuse derrière les films de monstres classiques que je trouve vraiment inspirants”, a déclaré Josh Sacco, propriétaire de Deadleaf Games. “Pour mon premier jeu indépendant, je voulais canaliser cette histoire campy avec des monstres à la fois effrayants et mignons et un art qui saute aux yeux, mais ces pansements sont un tireur d’arcade difficile à utiliser exigeant concentration, précision et persévérance.”

Nom Nom Apocalypse sera lancé dans le monde entier sur Steam pour PC le 13 février 2020, avec des sorties Xbox One et Nintendo Switch prévues pour 2020. Ce courser chaotique de cinq cours prendra en charge les localisations en anglais, espagnol, russe, chinois simplifié et coréen.

