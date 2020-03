Nomadic Survival MMO Last Oasis arrive à la vapeur en accès anticipé

Le jeu vidéo est développé et édité par d’anciens moddeurs fans de Mount and Blade.

Créés en tant qu’équipe de moddeurs de jeux vidéo mod, les créateurs de Last Oasis se sont récemment installés à Wroclaw, en Pologne, et espèrent que leur projet frappera Steam ce mois-cifait partie de Early Access. De plus, ils ont reconnu qu’ils espèrent pouvoir créer des jeux vidéo plus originaux que les utilisateurs aiment.

Sa date de sortie a récemment été dévoilée ainsi qu’une bande-annonce où des monstres de sable inquiétants pouvaient être vus. Last Oasis est un MMO qui se concentre surun événement cataclysmique qui a arrêté la rotation de la Terreet divisé en deux environnements totalement extrêmes et mortels. Pour survivre, les humains doivent migrer vers une zone étroiteentre ces limites de la planèteet pour se déplacer, ils utilisent des machines nomades qui ressemblent à des navires terrestres.

Vous devez construire de solides fortifications et vous défendre au corps à corps ou à distanceLa carte est composée de plusieurs oasis séparées et interconnectées de plus de cent kilomètres chacune. L’apparition de ces zonesdépend de la taille des bases des joueurset ajustez automatiquement. L’un des principaux objectifs, la survie, est axé sur la construction de bases portables solides etfortifications difficiles à conquérir. Également en corps à corps avec des épées, des massues, des haches ou des matraques et à distance, avec des pistolets géants ou des lance-pierres.

La bande-annonce de lancement en accès anticipé est maintenant disponible et nous vous laissons ci-dessous. Si vous voulez en savoir plus sur Last Oasis, vous pouvez trouver des informations et des vidéos sur sa page de magasin Steam.

En savoir plus sur: Last Oasis, MMO, Survival, Early Access et Steam.

