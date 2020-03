Nomura: 2 jeux Kingdom Hearts sont en développement

Les possibilités de Kingdom Hearts sont si vastes qu’il était difficile de penser que tout avait été dit avec les débuts de Kingdom Hearts III. Précisément, ce troisième volet faisait partie d’un processus de développement long et ardu qui a également impliqué Final Fantasy XV et Final Fantasy VII Remake. Maintenant qu’il ne reste que quelques jours avant que le dernier de ces 3 jeux arrive sur le marché, Square Enix travaille déjà sur les titres qui suivent et la franchise qui se passe dans les univers Disney fait partie des plans.

Un rapport de Gamingbolt a révélé des informations de KH Insider faisant référence aux déclarations de Tetsuya Nomura, créateur de la franchise, qui a confirmé à Dengeki PlayStation qu’en plus du jeu mobile, Kingdom Hearts: Dark Road, il y avait 2 nouveaux versements sur développement par des études internes en entreprise. Bien qu’il n’ait pas révélé de détails, Nomura a souligné que, comme mentionné il y a quelques mois, l’un de ces jeux arrivera très bientôt, ce qui suggère que son processus de développement est dans une phase avancée.

Il convient de mentionner qu’en janvier dernier, Square Enix a annoncé la création de 2 équipes pour gérer les futurs projets Kingdom Hearts et à l’époque, la société a noté que l’un d’entre eux travaillait déjà sur un jeu de la franchise. Maintenant, d’après les déclarations de Nomura, il semble que nous connaîtrons bientôt ce nouveau titre.

Kingdom Hearts III est disponible sur PS4 et Xbox One. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à ce versement, ainsi que notre critique écrite.

