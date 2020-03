Nomura confirme que Final Fantasy VII Remake n’aura pas de personnages de la compilation

Les personnages appartenant à des œuvres telles que Advent Children et Crisis Core ne seront pas dans le remake.

Après avoir testé la démo récemment annoncée de Final Fantasy VII Remake, beaucoup se demandent quels personnages nous verrons inclus dans le nouveau Square enix. Bien que nous sachions déjà que Red XIII n’est pas jouable, mais il apparaît en tant que personnage secondaire, le directeur du jeu, Tetsuya Nomura, a clarifié les doutes sur ce que nous verrons et ce qui ne sera pas dans son nouveau travail.

Peut contenir des SPOILERS Final Fantasy VII.

Aucun personnage n’apparaît dans ce jeu, mais certains éléments sont joués d’une certaine manièreNomura a indiqué dans une interview au magazine Famitsu, Final Fantasy VII Remake ne pas héberger de personnage de la Compilation de Final Fantasy VII, la compilation d’œuvres dérivées du jeu comme Advent Children (film) ou Crisis Core (PSP), bien qu’il ait mentionné une exception. “Aucun personnage n’apparaît dans ce jeu, mais certains éléments sont joués d’une certaine manière”, a commencé Nomura. “De plus, il ne fait pas partie de Compilation de Final Fantasy 7, mais il y a des personnages du roman fantastique de Nojima Final Fantasy 7 Les enfants vont bien qui apparaissent dans le jeu.

Bien que nous sachions que l’œuvre arrive sous une forme épisdique, pour le moment nous ne pouvons que penser que nous ne verrons pas apparaître les personnages de la compilation Final Fantasy VII, bien que cela peut changer dans les livraisons suivantes.

FFVII Remake est déjà en phase GoldLe développement de Final Fantasy VII Remake, au moins dans sa première partie, est déjà terminé et est en phase Gold. Cela a également été confirmé par Nomura, qui nous a fait patienter un peu avant de nous donner le premier aperçu d’un des titres les plus attendus de 2020 et de la fin de génération. La démo est maintenant disponible sur Playstation 4 du PS Store et arrive avec un thème exclusif qui sera disponible le jour de son lancement, le prochain 10 avril.

Nomura n’est pas le seul à avoir récemment parlé de Final Fantasy VII Remake. Yoshinori Kitase, producteur du jeu et réalisateur de l’original FFVII, a déclaré dans une interview que j’avais reçu une influence directe de God of War sur PS4, ce qui a sans aucun doute beaucoup surpris certains de ses fans.

Nous avons déjà pu essayer la nouvelle aventure améliorée de Cloud, Tifa et tous ses compagnons. Si vous voulez connaître tous les détails de ce titre convoité, vous avez à notre disposition notre avant-première de Final Fantasy VII Remake, dans laquelle nous parlons de la système de combat et nos premières impressions après l’avoir joué.

En savoir plus sur: Final Fantasy VII Remake, Tetsuya Nomura et PS4.

.