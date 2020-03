Nomura confirme que le développement de Final Fantasy VII est terminé, c’est déjà de l’or!

Square Enix a officiellement conclu le développement, il n’y aura donc plus de retards.

L’attente de la sortie de Final Fantasy VII Remake touche à sa fin. Hier Square enix a lancé la démo attendue du jeu sur PlayStation 4 permettant aux utilisateurs de profiter de la première mission du réacteur mako 1. Le développement du jeu a eu plusieurs complications qui ont causé le retard de l’un des jeux les plus attendus de ces dernières années.

L’attente touche à sa fin et le jeu entre dans la phase GoldAujourd’hui, nous apprenons enfin que l’étude a finalement conclu son développement et est déjà Gold. Cela a été déclaré Tetsuya Nomura, directeur de jeu avec Naoki Hamaguchi, dans une interview pour 4K Gamer qui a été traduite par GamingBolt. Récemment, nous avons pu interviewer Hamaguchi lui-même, co-directeur du jeu. Le créateur nous a raconté son expérience sur le développement et son travail avec d’autres personnalités du développement de jeux vidéo au Japon.

De plus, dans 3D Games, nous avons déjà essayé la nouvelle aventure améliorée de Nuage, Tifa, Barret et le reste du casting de la franchise qui arrivera sur PS4 le lendemain 10 avril. Si vous voulez connaître tous les détails et commenter les dernières nouvelles de cette sortie attendue, ne manquez pas nos premières impressions après avoir joué à Final Fantasy VII Remake.

