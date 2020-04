Non, Bloodborne et Persona 5 ne viennent pas sur PC

Le fabricant de PlayStation Sony Interactive Entertainment et Sega ont déclaré que Bloodborne et Persona 5 ne viendront pas sur PC.

Cela fait suite aux sorties PC pour un certain nombre de titres exclusifs à la console qui apparaissent sur la vitrine française d’Amazon. Des titres exclusifs sur PS4, dont Bloodborne et Days Gone publiés par Sony et Persona 5 de Sega, auraient été proposés sur la plateforme.

“Les listes ne sont pas exactes”, a déclaré Sony à IGN.

“Nous n’avons fait aucune annonce pour mettre ces jeux sur PC.”

Pendant ce temps, un porte-parole de Sega a déclaré à PC Gamer: “Cette liste est une erreur et nous cherchons à la faire retirer et comment cela s’est produit.”

Les listes ont attiré une assez grande attention. Ils sont venus après que Horizon Zero Dawn de Guerrilla Games, exclusif à PlayStation 4, ait été dévoilé sur PC plus tôt cette année. Death Stranding de Kojima Productions fait également le saut vers les ordinateurs avec 505 Games gérant les tâches de publication pour cette plate-forme. C’est prévu pour une sortie en juin.

Ce projet était auparavant une exclusivité PlayStation 4, mais lorsque Kojima Productions a été dévoilé en décembre 2015, il a été fait mention du lancement du premier projet du studio sur PC à un moment donné. Cela a été effacé de l’article de blog d’annonce.

Le lancement d’Horizon Zero Dawn sur PC pourrait être lié à l’arrivée de Death Stranding sur la plate-forme. Les deux ont été construits à l’aide du moteur de jeu Decima de Guerrilla.

Il y a également eu des spéculations selon lesquelles The Last of Us Part 2 de Naughty Dog pourrait arriver sur PC grâce à une annonce d’emploi publiée en janvier de cette année.