Non, cette image de robot ne taquine pas GTA 6

Illustration: Jeux Rockstar (RockstarGames.com)

Je comprends que beaucoup d’entre vous veulent des nouvelles ou des informations sur Grand Theft Auto 6, mais ce n’est pas tout. Et ce n’est pas ainsi que vous en apprendrez plus sur GTA 6.

Récemment, la date exacte n’a pas d’importance, Rockstar a mis à jour son site Web pour inclure de nouvelles images. Deux de ces images ont attiré l’attention de Reddit et de certains fans de GTA. Une image montrait un robot avec du champagne et l’autre image était le logo Rockstar avec des nombres et des formes aléatoires. Pour une raison quelconque, pas mal de gens se sont excités et se sont demandé si ces images étaient des taquineries de Rockstar sur un GTA 6 ou peut-être même Bully 2?

Eh bien, voici les mauvaises nouvelles. Ces deux images ne taquinent rien.

Je visite le site Web de Rockstar depuis très, très longtemps. J’ai vu les différentes mises à jour du site. Il y a eu une période où le site était inutilisable sur mobile. Maintenant, il fonctionne très bien et a l’air bien. Malgré tous ces changements, une chose est restée la même: le site Web de Rockstar est dynamique et rempli d’œuvres d’art et de devises en constante évolution.

Et de tout mon temps à écrire sur les jeux Rockstar, je n’ai jamais entendu parler d’eux utilisant ces œuvres d’art aléatoires pour taquiner ou annoncer un tout nouveau jeu. Bien sûr, certains d’entre eux peuvent être des œufs de Pâques ou des blagues à l’intérieur, mais la grande majorité ne sont que des œuvres d’art cool créées pour améliorer le site et changées au hasard chaque fois que vous visitez.

L’autre œuvre d’art que les gens croyaient pourrait taquiner quelque chose. Image: Jeux Rockstar (Rockstargames.com)

Certains fans aux yeux d’aigle ont repéré l’année “1998” sur la bouteille dans l’image du robot et se sont demandé s’il s’agissait d’une référence à GTA San Andreas, qui se déroule dans les années 90. Peut-être que GTA 6 est une suite de San Andreas? Ou peut-être se déroule dans les années 90? Mais la réponse la plus probable est que Rockstar Games a été fondé en 1998 et cette œuvre fait référence à cela.

Donc non, le robot ne taquine pas GTA 6 ou un remake de GTA San Andreas. C’est juste un robot cool avec un petit œuf de Pâques.

L’attente pour GTA 6 a été et continue d’être longue. À sept ans et plus, c’est le plus grand écart entre les jeux Grand Theft Auto depuis l’attente de cinq ans entre GTA IV et GTA V.Je comprends donc pourquoi certains fans désespèrent d’obtenir des informations ou des détails sur la suite de GTA V. Et au cours des deux dernières années, j’ai vu une augmentation du nombre de fausses vidéos, tweets, rumeurs et plus sur GTA 6. Ne laissez pas les publications et les trolls aléatoires de Reddit vous tromper, vous ou vos amis. Rappelez-vous combien de rumeurs incorrectes sur GTA V ont circulé avant la sortie ou la révélation du jeu?

Votre meilleur pari pour entendre parler de GTA 6 ou de tout futur jeu Rockstar sera de les suivre sur Twitter ou Instagram. Ils y affichent toujours de nouvelles annonces de jeux et des bandes-annonces.

Bien sûr, suivez aussi Kotaku. Parce que si une fuite légitime se produit ou si un vrai teaser est publié, nous en rendrons compte aussi rapidement et précisément que possible.

