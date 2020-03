Non, la version Wii U de Battlefield n’est pas ajoutée à Smash Bros.Ultimate

Plus tôt cette semaine, Super Smash Bros.Ultimate Le réalisateur Masahiro Sakurai a téléchargé une photo de l’entrée Switch sur Twitter, mettant en vedette Pit from the Kid Icarus série (voir ci-dessus). Cela a envoyé beaucoup de ses partisans dans une frénésie, car le niveau du champ de bataille en arrière-plan (illustrant Inkling Girl) était en fait celui de Super Smash Bros.pour Wii U.

Alors que beaucoup pensaient qu’il s’agissait probablement d’une version plus ancienne d’Ultimate, avant que le niveau unique de Battlefield de ce jeu ait été construit (crédit à GameXplain), cela a également conduit à des théories plutôt folles selon lesquelles les étapes précédentes de Battlefield pourraient faire un retour en tant que DLC . Il semble cependant que ce ne soit pas le cas. Sakurai a vu cela et a décidé d’éteindre immédiatement la spéculation avec le tweet anglais suivant:

Hier, j’ai publié une photo montrant ce qui ressemble à une ancienne version de Battlefield. C’était une étape de développement que nous avons utilisée pour vérifier à quoi ressembleraient les modèles de chasse du jeu en utilisant une source de lumière commune, etc. Vous ne le trouverez pas dans la version finale du jeu!

Donc, vous l’avez – la scène vue dans la capture d’écran de Super Smash Bros.Ultimate de Sakurai est une étape de développement et elle ne peut pas être trouvée dans la version finale. Affaire classée.

