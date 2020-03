NookLink est maintenant opérationnel sur l’application en ligne Nintendo Switch

Rejoignez New Horizons dès aujourd’hui

par Liam Doolan Il y a 57 minutes

Le nouveau Animal Crossing: New Horizons Le service mobile «NookLink» est désormais disponible sur l’application Nintendo Switch Online.

Au cas où vous l’auriez oublié, il vous permet de numériser des modèles de code QR de conception personnalisée des jeux précédents Animal Crossing: New Leaf et Animal Crossing: Happy Home Designer. En plus de cela, vous pouvez également communiquer (via le chat texte et vocal) avec vos amis et votre famille qui ont également l’application.

Voici les étapes pour connecter l’application à New Horizons on Switch:

Ce nouveau service Animal Crossing pour l’application mobile Nintendo Switch Online rejoint les jeux existants comme Splatoon 2 et Super Smash Bros.Ultimate. En ferez-vous usage? Dites-nous ci-dessous.

