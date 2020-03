Norman Reedus travaille sur “d’autres choses” avec Hideo Kojima

Hideo Kojima travaille déjà sur son prochain projet, bien que pour l’instant on ne sache pas exactement de quoi il s’agit. Certaines rumeurs suggèrent que Kojima Productions est à l’origine d’un nouveau titre Silent Hill, et il semble que Norman Reedus pourrait être impliqué d’une manière ou d’une autre.

Dans le récent épisode de «Réponses aux questions les plus recherchées» de Wired, où des célébrités répondent aux questions de leur part fournies par Google, Reedus a parlé de son amitié avec Hideo Kojima et a révélé que est en pourparlers avec Kojima pour un futur projet. Malheureusement, il n’a pas révélé plus d’informations. Voici ce qu’il a dit:

“Nous avons donc fait Death Stranding, qui a été un grand succès, et nous sommes en pourparlers pour faire autre chose.”

Comme vous le savez, avant Death Stranding, Kojima et Reedus, ainsi que Guillermo del Toro et Konami, travaillaient à Silent Hills. Malheureusement, le projet a été annulé. Cependant, Selon plusieurs rumeurs, Kojima Productions travaille sur un nouveau titre, voire un soft-reboot, de la série. Dans le cas où Norman Reedus aurait enfin l’opportunité de jouer dans un titre de cette série d’horreur, ce serait un rêve devenu réalité pour beaucoup de gens. Bien qu’à l’heure actuelle, tout ne soit qu’une rumeur.

Ce n’est peut-être pas le seul travail de Konami avec la série Silent Hill, car il a été annoncé qu’un nouveau film de cette série était en développement.

Via: filaire

.