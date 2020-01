North met à jour son style de marque et signe un nouveau contrat avec Kjaerbye

L’organisation danoise, North, vient de subir un énorme projet de changement de marque et de restructuration et poursuivra son contrat avec Kjaerbye.

L’organisation danoise a intrigué une communauté il y a quelques jours, effaçant leurs comptes de réseaux sociaux et leur site Web. Beaucoup de gens pensaient qu’il s’agissait de signes de dissolution ou de cessation des opérations, mais aujourd’hui, les habitants du Nord ont publié un logo et une description de marque mis à jour. De plus, North a révélé avoir prolongé le contrat avec Markus “Kjaerbye” Kjærbye.

En plus du changement de marque, North a également subi une restructuration au sein de l’organisation. Les Danois ont signé l’entraîneur de performance Christian Engell, qui travaillera en tandem avec Graham “messioso” Pitt, chef des opérations d’esports. Dans le passé, Engell a travaillé avec Kasper Peter Schmeichel, ainsi qu’avec de nombreux autres joueurs de football célèbres.

La mission de North est de divertir et d’exciter les fans en Scandinavie et à travers le monde, selon leur site Web. En 2020, ils visent à devenir le meilleur club d’esports scandinave.

Malgré tous les autres changements, la liste de North restera la même:

Markus “Kjaerbye” KjærbyeNicklas “gade” GadeJakob “JUGi” HansenPhilip “aizy” AistrupRené “cajunb” BorgTorbjørn “mithR” Nyborg (entraîneur)