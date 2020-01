Nos prévisions de jeux vidéo pour 2020

Qu’est-ce que 2020 apportera au monde des jeux vidéo? Ici, chez Kotaku Splitscreen, nous avons des réponses. Eh bien … nous avons des suppositions. Même chose, non?

Dans l’épisode de l’émission de cette semaine, nous parlons de certains des jeux auxquels nous jouons (Control! Resident Evil 2! The Witcher 3!) Et de certains films que nous avons regardés (Parasite! Knives Out! Little Women! ) ainsi que de revoir nos prévisions pour 2019 pour voir ce que nous avons bien (et mal) fait dans l’année dans les jeux vidéo.

Nous faisons également un tas de prévisions pour 2020. Vous voulez les voir? OK, c’est parti …

Les prédictions de Kirk Hamilton:

Bloodborne 2 sera annoncé sur PS5, des jeux vidéo arriveront à un moment donné lors d’un débat présidentiel, Nintendo annoncera un nouveau Switch avec Bluetooth, une prise en charge 4K et la possibilité de maintenir 30 images par seconde dans la forêt de Korok dans Breath of the Wild. annoncera Xcloud pour Switch.Nous apprendrons une campagne d’influence étrangère visant les élections américaines de 2020 qui impliquera en quelque sorte des jeux vidéo sur Twitch ou YouTube.Un studio de jeux américain votera pour se syndiquer.EA annoncera un remasterisation de la trilogie Mass Effect.Nintendo annoncent et lancent un classique de Game Boy. Deux de Facebook, Amazon ou Netflix annonceront un service de jeu dans le cloud pour concurrencer Google Stadia / Xcloud / PSNow. Demi-vie: l’épisode Alyx se terminera par un teaser pour Half Life 3, alias l’histoire post-épisode 2 cliffhanger.

Les prédictions de Jason Schreier:

Nintendo publiera un Switch Pro ainsi que des ports tiers qui ne peuvent fonctionner que sur celui-ci.Rockstar annoncera Grand Theft Auto 6.Google révisera radicalement le modèle / prix de Stadia.PS5 dépassera massivement la Xbox Series X au cours de son premier mois. Le candidat participera à une sorte d’événement Fortnite.Apple mettra un jeu sur PC ou sur consoles.Amazon lancera une sorte de service de streaming et stockera avec des fonctionnalités Twitch intégrées et l’interactivité.Un studio de développement de jeux basé aux États-Unis se syndiquera. Sony sautera à nouveau l’E3, tout comme au moins un éditeur majeur qui a assisté à l’E3 en 2019. Disney achètera / investira gros dans une société de jeux vidéo.

Les prédictions de Maddy Myers:

Le service d’abonnement Nintendo Switch Online commencera à inclure des jeux nouveaux / contemporains et rivalisera avec Xbox Game Pass.Nous verrons le gameplay de Metroid Prime 4 cette année. Pas seulement une bande-annonce cinématographique cool! Nous apprendrons que vous incarnez Zelda dans Breath of the Wild 2, même si ce n’est que brièvement (par exemple, une mission, une coopération, etc.) La petite amie d’Ellie – celle de la bande-annonce de l’E3 – mourra dans The Last Of Us Partie 2. Nintendo annoncera un jeu Princess Peach. Un jeu mobile sortira qui sera sérieusement en lice pour les listes GOTY en raison de son influence (comme Pokemon Go, mais en fait bon) .Twitter essaiera de suivre les traces de Facebook et de faire un pas vers le jeu, par exemple. en lançant un service de streaming ou un studio de jeux / VR. Nous verrons “Stadia est vraiment bon maintenant” à la une en 2020.La rage d’Epic Store cessera d’être une chose, en même temps que certains changements de la part de Epic Store (par exemple, une énorme transformation de l’interface utilisateur avec réalisations, critiques d’utilisateurs, listes de souhaits, etc.) La PS5 ou la Xbox Series X feront un putain de désastre qui relancera les guerres de la console en indiquant clairement que l’une ou l’autre console est supérieure d’une manière ou d’une autre. Cette controverse dominera les gros titres pendant des semaines.

Pour bien plus, écoutez l’intégralité de l’épisode. Comme toujours, vous pouvez vous abonner à nous sur les podcasts Apple et Google Play pour obtenir chaque épisode en temps réel. Laissez-nous un avis si vous aimez ce que vous entendez, et contactez-nous à splitscreen@kotaku.com avec toutes les questions, demandes et suggestions.

.