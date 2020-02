Not For Broadcast est un jeu sur la désinfection des nouvelles du soir

Dans Not For Broadcast, un nouveau gouvernement de gauche arrive au pouvoir, avec la menace d’une répression policière à l’horizon. Mon travail consiste à rendre tout cela acceptable pour les masses en emballant de manière transparente les changements avec des scandales de célébrités et des publicités ahurissantes. Bien que Not For Broadcast patauge comme une parabole politique, ses subtilités sont très amusantes à naviguer.

Développé par NotGames et TinyBuild, basés au Royaume-Uni, Not For Broadcast est une simulation de propagande qui a fait l’objet d’un accès anticipé sur Steam la semaine dernière. Vous jouez le rôle d’un concierge qui se retrouve en charge de la cabine de contrôle d’une émission d’actualités en soirée. Le producteur de l’émission ne peut pas être dérangé pour se présenter au travail, mais ils sont toujours à portée de main pour vous apprendre les tenants et les aboutissants du journalisme de radiodiffusion des années 80.

Chaque nuit est divisée en trois segments joués avec des personnes réelles dans de courtes scènes FMV. Une ancre lit les gros titres, un correspondant interviewe une personne importante et gère occasionnellement le flux direct d’événements en direct. Vous regardez tout cela se produire sur deux moniteurs, l’un se déroulant avec un léger retard, pendant lequel vous pouvez faire retentir des malédictions, vous déplacer entre les caméras pour mettre en surbrillance celui qui parle et jouer avec un cadran pour empêcher le signal de la station de se détériorer. Un compteur de notes agit comme une barre de santé. Laissez les notes glisser trop bas et vous serez viré. Gardez les gens collés à leurs écrans avec une édition gracieuse et vous gagnerez des fonds supplémentaires pour la mise à niveau de l’équipement.

Bien que certains de vos choix éditoriaux aient des conséquences claires – laisser la caméra s’attarder trop longtemps sur la même personne enverra les classements dans un plongeon – d’autres sont moins évidents. Un mini-jeu qui vous permet de sélectionner des images pour accompagner les titres pendant le segment d’ouverture d’une émission offre une occasion de définir comment le public les interprétera. Montrez-vous un PDG nouvellement nommé diplômé de l’université ou jouant dans un casino? Une courte lecture des pouvoirs publics s’accompagne-t-elle le mieux d’une image de membres de gangs ou de policiers alignés en tenue anti-émeute?

Not For Broadcast suggère que ces choix pourraient influencer le déroulement du programme du gouvernement nouvellement élu. À un moment donné, votre producteur mentionne la possibilité de devoir éventuellement censurer plus que de simples mots sales, mais avec seulement les trois premiers des dix chapitres éventuels inclus dans la version actuelle du jeu, il n’est pas encore clair comment le calcul moral que vous apportez au quotidien les événements vont évoluer.

Certaines nuits, vous n’allez pas du tout à la station de télévision, au lieu de vous détendre à la maison. Pendant l’un de ces répits, le frère de votre conjoint s’arrête en vous demandant votre passeport afin que sa famille aisée puisse quitter le pays avant qu’un nouvel impôt sur la fortune ne soit prélevé. Vous pouvez choisir de l’aider ou d’affirmer votre fidélité au nouveau régime. Ni l’un ni l’autre ne se sent comme une réponse satisfaisante, faisant allusion à l’étroitesse potentielle qui sous-tend l’allégorie politique plus large du jeu. Ou peut-être que je veux juste me sentir comme un rouage dans une machine plus grande, incapable de saisir les forces plus grandes qui l’alimentent et trop occupé à sauter entre les angles de la caméra pour essayer.

Not For Broadcast a des choses intéressantes, même si la qualité de l’écriture et des performances FMV détourne parfois du travail exténuant de satisfaire les téléspectateurs et de la liste de blanchisserie des sponsors corporatifs essayant de les arnaquer.

