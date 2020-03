NotBAHGP offre beaucoup de divertissement

Les fans de course pourront toujours vivre une action de F1 divertissante (Photo: Veloce Esports)

Le Coronavirus annule tous les événements sportifs. Les fans ont eu peu à surveiller ce week-end tout en s’isolant. La semaine dernière, Veloce Esports a organisé le NotAUSGP où les pilotes de F1, les coureurs de sim, les personnalités sportives et les YouTubers s’affrontent. Cette semaine, ils continuent avec le NotBAHGP avec quelques nouveaux visages et beaucoup de conduite agréable à regarder.

Lorsque la Formule 1 a été annulée, les fans de F1 d’Australie et de Bahreïn avaient peu à regarder le week-end. Maintenant, avec ce mélange de différents joueurs, le NotAUSGP a fourni beaucoup d’action. Ce week-end, nous avons eu encore plus d’action, avec beaucoup de bonne conduite. De Jimmy Broadbent aux prises avec Aarav “Aarava” Amin et Nicholas Latifi dans la deuxième course et Lando Norris remontant dans le top 10 après s’être fait filer au premier virage dans la première course.

Veloce Esports a offert un grand spectacle aux fans, attirant même l’attention de la Formule Un qui a lancé son propre grand prix virtuel. Avec beaucoup de gens à l’écoute pour regarder les courses, du flux Veloce au POV des pilotes individuels. Avec plus de courses retardées ou annulées, cela pose la question, cela continuera-t-il jusqu’au début officiel de la saison?

Eh bien, les téléspectateurs diraient que c’est une bonne idée. Le NotBAHGP a réussi à continuer sur ce que NotAUSGP a commencé, nous sommes sûrs que pendant que la saison officielle de F1 est en pause, cela continuera.

Avez-vous regardé le NotBAHGP? Pensez-vous qu’ils devraient courir plus de courses pendant que la saison ne se déroule pas? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

