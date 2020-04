Notes de mise à jour de Final Fantasy 14 v5.25: nouvelles lignes de quête, outils Skysteel et plus encore

Le dernier gros patch pour Final Fantasy 14 est là, apportant avec lui de nouvelles quêtes, des meubles, des armes et des corrections de bugs. Le jeu est en cours de maintenance entre 22 h 00 HAP le 6 avril et 3 h 00 HAP le 7 avril. Voici à quoi s’attendre lorsque le patch sera terminé.

Pour les joueurs de Final Fantasy 14 avides de nouveaux contenus, le patch 5.25 ajoutera une nouvelle quête d’histoire secondaire “Save the Queen: Blades of Gunnhildr”, qui peut être lancée une fois que le joueur a terminé la quête du scénario principal “Shadowbringers” et la quête secondaire “The City” des anges perdus. ” Deux quêtes pour déverrouiller les outils d’artisan et de cueilleur de Skysteel ont également été ajoutées.

De nouveaux meubles ont été ajoutés, y compris les gagnants du concours de design d’ameublement de l’année dernière. Vous pouvez tous les consulter sur le blog de Final Fantasy 14 ici.

Une nouvelle série de quêtes récompensera les joueurs avec des armes de résistance spécifiques à l’emploi. Bien que terminer la quête n’attribue l’arme que pour le travail avec lequel elle a fait la quête, une quête différente permettra aux joueurs de collecter des armes pour des emplois supplémentaires. Les notes de mise à jour spécifient que ces armes pourront être mises à niveau avec de futures extensions de contenu, mais avec un avertissement inquiétant que “l’amélioration de ces armes peut nécessiter que les joueurs investissent un temps considérable”.

Un nouveau raid à huit joueurs a été ajouté, bien que les notes laissent les détails secrets, vous devrez donc en savoir plus sur celui-ci vous-même.

Il y a beaucoup plus dans ce patch, y compris de nouveaux objets qui sont encore un mystère, de nouvelles réalisations, des ajustements mineurs du gameplay et de nombreuses corrections de bugs. Consultez les notes de patch complètes pour la v5.25 ici.

Alors que les mises à jour continuent de développer l’histoire de Shadowbringers, consultez la critique de GameSpot sur l’extension ici. La critique Ginny Woo a déclaré: “Pour une histoire qui commence par un focus laser sur les motivations et les doutes de votre personnage, elle raconte une histoire qui finit par être la plus grande et la meilleure que Final Fantasy XIV ait jamais racontée. Rachat de pièces égales, vengeance, cruauté , et impertinent Elezen, Shadowbringers promet beaucoup de choses lorsque vous faites vos premiers pas dans Norvrandt et offre une finition vraiment spectaculaire même si elle trébuche un peu en cours de route. “

