Notes de mise à jour de Splatoon 2 version 5.1.0 en anglais

Alors que nous devons attendre le 8 janvier pour pouvoir télécharger la mise à jour Splatoon 2 version 5.1.0, Nintendo a publié les notes de patch en anglais pour que vous puissiez les regarder. Il s'agit de la première des quelques mises à jour attendues cette année pour le tireur d'encre populaire avec la prochaine mise à jour à venir en avril. Voici à quoi vous attendre lorsque la version 5.1.0 arrivera le 8 janvier.

Modifications apportées au multijoueur

Les spécifications de certaines des principales armes ont été modifiées. seconde.Consommation d'encre réduite d'environ 17% .L-3 NozzlenoseL-3 Nozzlenose DKensa L-3 NozzlenoseConsommation d'encre augmentée d'environ 15% .Réduit l'effet de la capacité de l'engrenage de mise sous tension principale.Changé la quantité de vitesse nécessaire pour faire face à 33,3 dégâts de 1,8 fois à 2,4 fois la quantité de la capacité de l'équipement principal.Chaque capacité de l'équipement secondaire vaut 0,3 de la capacité de l'équipement principal.Chargeur platFI Chargeur SplatfinKensa ChargerHero Charger ReplicaRécroît légèrement la zone couverte par les gouttelettes d'encre des coups de feu.Bamboozler 14 Mk IBamboozler 14 Mk IIBamboozler 14 Mk IIIR a réduit l'effet de la capacité d'équipement principal Power Up. la capacité d'équipement nécessaire pour infliger jusqu'à 99,9 points de dégâts de 4,1 à 4,4 fois la capacité d'équipement principale.Chaque équipement d'équipement secondaire vaut 0,3 de la capacité d'équipement principal.Les spécifications des armes spéciales suivantes ont été modifiées.Arme spécialeChangeExtended la zone à l'intérieur de laquelle les dégâts sont infligés vers le haut. les dégâts infligés aux Ballers adverses d'environ 21% .La durée de vie active est passée d'environ 7 à environ 6 secondes.Les points requis pour l'utilisation des spéciaux ont été modifiés pour certaines armes principales. qui utilisent les données de mise à jour précédentes. Avec cette mise à jour te nous avons ajusté les capacités de certaines armes à tenir efficacement la ligne de bataille ou à encrer le gazon de loin. Cependant, nous avons limité ces ajustements de telle manière qu'ils ne devraient pas affecter la sélection d'armes pour les joueurs expérimentés avec ces armes.Après cette mise à jour, nous prévoyons d'envisager des ajustements similaires pour de nombreuses autres armes à l'avenir. De plus, nous continuerons de surveiller et d'analyser les armes qui semblent avoir peu ou pas d'inconvénients, et qui fonctionnent également bien par rapport à toutes les autres armes.Nous prévoyons de distribuer la prochaine mise à jour fin avril 2020.

