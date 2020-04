Riot Games a publié les notes de mise à jour pour Valorant 0.47

Riot Games a apporté des modifications à Valorant non seulement pour impressionner les investisseurs, mais ils écoutent également les commentaires des joueurs et apportent les modifications nécessaires.

En plus des buffs et des nerfs, il y a aussi des changements de carte, des améliorations de la qualité de vie et des corrections de bugs. Vous pouvez trouver les notes de patch complètes ci-dessous:

Notes de mise à jour de Valorant Beta Patch 0.47+

JEU ET ÉQUILIBRE

DÉGÂTS DE MÉLÉE

Les attaques de mêlée infligent désormais le double des dégâts par coup aux éléments destructibles, y compris les doubles portes métalliques de BarrierHaven de Sage

Pourquoi?

Il n’y avait pas assez d’options pendant les rounds à faible économie, comme le premier round et juste après avoir changé de camp, pour combattre l’orbe de barrière de Sage. Notre intention est d’ajouter une méthode à haut risque et à haute récompense pour que les joueurs interagissent avec son mur, tout en étant en mesure de le supprimer, quel que soit leur chargement

RASER

Réduction des obus de peinture de 2 à 1 Les obus de peinture ont désormais une réinitialisation de mise à zéro, ce qui oblige les joueurs à obtenir 2 éliminations pour rafraîchir le temps de recharge. où la grappe secondaire de coquilles de peinture exploserait plus rapidement que prévu. Ils ont maintenant une durée minimale avant d’exploser.

Qu’est-ce qui se passe avec ça?

L’objectif de Raze est d’être un duelliste très menaçant qui punit les ennemis postés dans des positions prévisibles, mais nous avions l’impression que les grenades à fragmentation et leur nombre créaient des scénarios trop oppressants. De plus, les joueurs devraient recevoir les informations de jeu appropriées et les signaux audio sur toutes les capacités de Raze ne correspondaient pas à leur menace, nous avons donc changé l’audio de chacun. Par exemple, lorsque le Showstopper est équipé ou tiré à distance, les joueurs devraient être en mesure d’identifier et d’interpréter clairement la menace.

SAUGE

Orbe lent ralentit également la vitesse de l’air des joueurs dans la zone Les joueurs peuvent désormais parcourir l’Orbe lente sans faire de bruit

Mais pourquoi?

Les joueurs ont pu contourner trop l’orbe lent de Sage en sautant à travers la zone. Nous voulons que le minimum de ralentissement soit un peu plus cohérent avec tous les mouvements dans la zone, tout en permettant aux sauts de lapin et à la marche de fournir un léger avantage à traverser la zone. De plus, nous pensons que l’ajout d’une manière furtive mais lente de se déplacer sur le terrain apporte plus de nuances au jeu contre la zone et un peu plus d’incertitude pour Sage, car elle n’entend pas nécessairement les gens qui se déplacent

MISES À JOUR DE LA CARTE

Plusieurs exploits corrigés sur Bind, Haven et SplitSplit: Orb déplacé de B Mid à B Main L’intention est d’alléger la pression du milieu et d’inciter davantage les joueurs à contrôler B Main.

QUALITÉ DE VIE

Réduction du trafic réseau sortant du client pour les joueurs fonctionnant à des images par seconde élevées Certains FAI et configurations de réseau limitaient le trafic du jeu, affectant le jeu en provoquant de fortes pointes de latence du réseau à mesure que les FPS augmentaient.

CORRECTIFS DE BUG

Correction d’un plantage rare du serveur causé par des paquets parfois corrompus par les réseaux de certains joueurs. La Spycam de Cypher ne peut plus utiliser d’armes. Correction d’un bug où la portée audible des pas n’apparaissait parfois pas sur la mini-carte