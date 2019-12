Notre cosplay préféré de l'anime NYC 2019

Galerie de CosplayGalerie de CosplayUne vitrine de certaines des meilleures photos et vidéos d'événements de cosplay à travers le monde. Crédits fournis dans la mesure du possible, mais si nous avons manqué quelque chose, faites-le nous savoir et nous pouvons ajouter! PrevNextView All

Anime NYC a eu lieu au Javits Center sur le côté ouest de Manhattan à la fin du mois dernier, et étant l'un des plus grands spectacles d'anime aux États-Unis, il y avait beaucoup de cosplay là-bas.

Nous en présentons certains des meilleurs ci-dessous, avec tout cassé par Mineralblu. Comme d'habitude, vous trouverez les informations sur les médias sociaux du cosplayeur, le personnage sous lequel il est cosplayé et la série dont il provient en filigrane sur l'image.

PublicitéAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement. [TagsToTranslate] cosplay