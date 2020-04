Nous apprenons à Antonio à pêcher … pour toujours – The Vile Villager Episode 2

La quête de Jake et Rob pour devenir le plus grand con de Animal Crossing: New Horizons se poursuit dans le deuxième épisode de The Vile Villager. Bien que le duo soit détourné dans leurs plans pour créer un niveau de méfait vraiment ambitieux, ils parviennent toujours à réussir des manigances vraiment terribles.

Mais ils ont une bonne raison. Cette secousse d’un lapin, Zipper T. Bunny, est venue visiter leur île avec l’arrivée de l’événement Bunny Day sur le thème de Pâques. Le besoin incessant de Zipper d’inonder l’île d’œufs l’a rendu plus agacé que Rob et Jake – et ils ne peuvent pas avoir ça, ils ne peuvent pas avoir ça du tout. Donc, les grands plans doivent être suspendus afin de terminer la prochaine étape la plus logique: abattre tous les cerisiers en fleurs et ruiner Bunny Day pour tout le monde.

Bien sûr, il y a aussi d’autres méfaits à régler. Vous devrez regarder la vidéo complète pour tout voir, mais soyez assuré que Jake et Rob parviennent une fois de plus à prouver qu’ils sont probablement les dernières personnes avec qui vous voudriez partager une île. Je veux dire, qui passe par le processus de collecte de suffisamment de poissons et d’insectes pour convaincre Blathers de déplacer toute son opération sur une île inconnue et de ne jamais donner réellement les spécimens supplémentaires dont le hibou a besoin pour rester en affaires?

Si vous vous ennuyez et que vous vous sentez pris au piège à la maison, Animal Crossing: New Horizons est un excellent jeu à ramasser et à jouer – surtout si vous recherchez une expérience coopérative à partager avec un non-joueur . Dans la revue Animal Crossing: New Horizons de GameSpot en cours, Kallie Plagge écrit: “New Horizons a certainement un rythme plus lent que les autres jeux Animal Crossing, en partie parce que vous devez travailler pour que les choses fonctionnent et fonctionnent sur l’île au début. Je suis impatient de découvrir quelles améliorations pourraient venir à ma rencontre (et j’ai besoin de jouer avec Island Designer plus), j’ai toujours l’impression d’avoir fait beaucoup de choses sur mon île. J’ai fabriqué des tonnes de meubles, mis à niveau ma maison sept fois, cueilli des milliers de mauvaises herbes et fait beaucoup trop de changements drastiques de tenue. Je suis aussi excité de voir quels événements aléatoires m’attendent chaque matin que de décorer mon île et de la faire mienne, et c’est sûr de continue de me faire revenir dans un avenir prévisible. “