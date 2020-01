Nous attendons depuis 40 ans la sortie de ce Tamagotchi Pac-Man

Cette année marque le 40e anniversaire de Pac-Man. Il a déjà son propre clip vidéo spécial pour célébrer l’occasion et maintenant pour lancer l’événement d’un an, il s’est associé à Tamagotchi pour apporter à “Tama-Lovers” une toute nouvelle expérience virtuelle pour animaux de compagnie.

Au lieu d’un familier Tamagotchi, celui-ci met évidemment en vedette Pac-Man et comprend des fonctionnalités emblématiques de la longue série de jeux. L’appareil sera en pré-vente le mois prochain le 5 février et apparaîtra en magasin le 15 mars. Comme un Tamagotchi ordinaire, il est parfait pour le divertissement en déplacement et peut facilement se glisser dans des poches ou des sacs. Il y a aussi un porte-clés portable.

Voici quelques informations supplémentaires sur la version Pac-Man de Tamagotchi:

Élevez et nourrissez votre personnage Tamagotchi avec l’aide de PAC-MAN

PAC-MAN sauvera votre personnage Tamagotchi des fantômes et des bugs

Nourrissez votre riz Tamagotchi ou les cerises préférées de PAC-MAN

Élevez votre caractère Tamagotchi de l’oeuf au bébé à l’adulte

7 adultes inclus, déterminés par la façon dont vous prenez soin de votre personnage PAC-MAN Tamagotchi

Deux mini-jeux amusants: jouez au Pac Game et au Catch Game!

Deux styles de coque différents au choix

Deux labyrinthes PAC-MAN au choix; jaune et noir

Classe d’âge: 8+

Batterie (LR44) incluse

Pas de WiFi nécessaire

Si vous l’avez manqué, plus tôt ce mois-ci, la marque de mode belge Kipling a annoncé une nouvelle gamme de produits célébrant le 40e anniversaire de Pac-Man. La gamme comprend des accessoires pour hommes et femmes, avec des sacs à dos, des valises, des fourre-tout, des sacs de taille, des pochettes et plus encore.

Est-ce l’animal virtuel que vous attendiez? Dites-nous ci-dessous.

