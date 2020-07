Nous avons déjà une date et une heure pour l’événement Xbox Series X où nous verrons Halo Infinite et d’autres exclusivités

La réunion sera précédée du Summer Game Fest présenté par Geoff Keighley.

Comme plusieurs médias l’ont récemment souligné, le prochain événement numérique Xbox aura lieu la semaine du 20 juillet, plus précisément le lendemain. 23 à 18:00 (heure péninsulaire espagnole) / 11:00 (heure CDMX). Dans le cadre de la soi-disant Xbox 20/20, la société prévoit de proposer toutes les nouvelles concernant ses jeux vidéo vers le 20 de chaque mois.

Annonces :

Le prochain événement Xbox aura lieu le 23 juilletCela a été confirmé par le compte Xbox officiel sur Twitter, annonçant également qu’il y aura une pré-réunion numérique à 17h00 (heure espagnole) / 10h00 (heure CDMX) avec le Summer Game Fest et présenté par Geoff Keighley. Les deux événements se dérouleront par voie électronique et seront diffusés via les chaînes Twitch et YouTube de la société.

Parmi les publicités les plus attendues qui sont spéculées que nous pourrions voir est le mystérieux nouveau jeu vidéo de The Initiative, une étude qui a élargi ses rangs avec des professionnels d’autres studios tels que Le chien méchant.

D’un autre côté, nous ne pouvons pas oublier la franchise Fable, qui a montré de nouveaux signes d’activité la semaine dernière et que beaucoup espèrent confirmer leur retour dans l’un de ces événements d’entreprise numérique. Un autre grand titre attendu est le nouveau Halo Infinite, la livraison de la saga bien connue pour ses débuts dans la nouvelle génération, en plus de la Xbox One.

En outre, il a également été récemment question de la Xbox Series S, la version la moins chère de la console Microsoft et d’une éventuelle présentation en juin, mais la société n’a rien confirmé pour l’instant, verrons-nous bientôt des signes? Nous devons attendre le lendemain, le 23 juillet, pour découvrir ce qui arrive sur la Xbox Series X.

