Nous avons détruit un bureau en bon travail!

Plus tôt dans la journée sur notre chaîne Twitch, j’ai vérifié le bon travail adorablement chaotique du Switch! et j’ai réalisé que ça me manquait vraiment d’être dans notre bureau, même s’il est situé à Times Square. Bon travail! est un jeu de puzzle assez hilarant qui vous donne des tâches simples à faire dans un bureau, comme installer un projecteur ou ramener des employés à une réunion. Cela semble simple à première vue, mais avant de le savoir, j’utilisais un cordon tendu pour lancer des objets lourds à travers des parois en verre et escorter maladroitement des employés sur des tapis roulants.

