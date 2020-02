Nous avons essayé Persona 5 Royal. Volez votre cœur

Persona 5 Royal suppose le retour de l’un des meilleurs JRPG de cette génération, avec de nouveaux personnages, de nouvelles activités, de nouveaux défis, et surtout, avec la traduction en espagnol Ça vaut le coup? Le nouveau semestre à la Shujin Academy vient de commencer.

Il y a des titres qui peuvent être valorisés en quelques heures, et d’autres qui nécessitent une demi-vie pour les approfondir. Persona 5 Royal Ça vient des secondes. Un événement à ma grande surprise qui aident en “personne” Cela m’a permis d’essayer quelques-unes des nouveautés que cette revue de jeu apporte Atlus, qui est déjà disponible au Japon depuis l’automne dernier. Cependant, Je n’ai pas pu prouver la nouveauté que j’attendais le plus: Kasumi Yoshizawa, le nouveau personnage jouable. Mais, même avec son absence, il y a eu assez de nouvelles comme si je n’avais pas eu le temps de tout voir en une seule session, et c’est le meilleur signe que c’est une critique valable.

Ceux qui viennent de Persona 5 vous ont vu à la maison dès la minute 1. Le gameplay conserve son noyau intact, bien qu’avec de petits ajustements ici et là. Les palais, par exemple, ont nouvelles routes et trésors cachés grâce à l’Arpeo, ce qui permet de suspendre des points hauts comme si vous étiez le Batman lui-même, ainsi qu’avec trois Graines de désir par palace, qui récupère votre SP (“l’homme” du jeu) et aide à compléter les donjons d’un s[BonjourletempsIlsontégalementétémodifiés[olavezTambinsehanmodificadoChefs de chaque palais avec de nouvelles attaques puissantes, et il y a nouvelles personnes et un roman temazo musical comme Prendre le relais. Petits changements qui donnent une certaine diversité à chaque niveau et combat.

En dehors des palais, il y a un tout nouveau quartier qui peut être exploré à pied, le quartier de Kichijoji, qui a divers magasins et activités, comme la friperie ou le boutique d’encens, qui est l’un des nouveaux objets Persona 5 Royal. Il y a aussi un club de jazz pour rencontrer les confidents, et ce que j’ai le plus aimé, le Penguin Sniper, un bar de piscine qui comprend également un mini-jeu de fléchettes dans le style des Yakuza. Non seulement c’est divertissant, mais avec lui le niveau de soulagement est amélioré des personnages, une autre nouveauté qui fait désormais vivre les personnages et les SP en leur apportant un soulagement si leur niveau est élevé.

Bien que l’une des choses qui attire le plus l’attention soit le repaire des voleurs. Il s’agit d’un espace personnel en dehors du jeu, où vous pouvez voir toutes les cinématiques et vidéos du jeu, écouter la bande sonore complète, revoir les images d’art ou même en jouer une nouvelle. jeu de cartes appelé magnat comme un mini-jeu. Une zone juste pour t, que vous pouvez décorer au goût, et vous permet également d’utiliser Ann, Ryuji, Morgana et d’autres comme votre avatar pendant que vous y êtes.

Vous devrez vous habituer à la salle de velours au lieu de la salle de veloursBien sûr, combien de spermatozoïdes Traduction en espagnol, et c’est celui qui m’a laissé assez heureux. Les dialogues et les expressions maintiennent bien la personnalité des personnages, et rien ne m’a trop choqué, donc cela peut être l’occasion idéale pour entrer pleinement dans la saga si vous l’avez évitée par la langue. Maintenant, il va s’habituer au “Chambre Velours“, au lieu de Velvet Room, bien que” voleurs de cœurs fantômes “soit un nom que plus vous passez de jours, plus j’aime ça.

Il y a aussi des détails plus subtils et d’autres changements plus notables pour ceux qui reviennent de la version précédente. Par exemple, vous pouvez désormais offrir des cadeaux à confident du jeu, et pas seulement les féminines, et il y a des attaques par paires appelées “Showtime” qui sont activées pour répondre à des exigences spécifiques. Dans Mements Il y a aussi des petites choses, comme un nouveau personnage, Jos, qui nous donne des récompenses pour la collecte de fleurs et de timbres par les tunnels. Et la chose la plus importante qu’Atlus nous promet, il y a trente heures de jeu supplémentaires, y compris un nouveau semestre au-delà des événements de Persona 5 pour culminer leurs intrigues. Si la chose P5 était déjà scandaleuse, avec Persona 5 Royal, ils vous voleront le cœur.

Ce que nous avons aimé de Persona 5 Royal

Le nouveau quartier regorge de choses à faire, et a même un mini-jeu de fléchettes.

Les thèmes ajoutés à la bande originale, avec le sceau de Shoji Meguro.

Le repaire des voleurs vous permet de vous reposer du jeu et de profiter du matériel de jeu.

Les changements dans les palais, bien qu’ils soient subtils, donnent envie de les reprendre.

Ils promettent plus de 30 heures d’histoire supplémentaire, ce qui n’est pas une mince affaire.

La traduction supprime la barrière de la langue pour de nombreux joueurs.