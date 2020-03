Nous avons joué six missions Desperados 3, stratégie de style Commandos

John Cooper et son groupe sont de retour … bien qu’avec quelques changements. Desperados III sauve la saga de stratégie classique en temps réel, dans le style des Commandos, mélangeant la formule avec la vision des créateurs de Shadow Tactics.

Je ne cesse d’être surpris que dans la saga Desperados – une des sagas héritières classiques des Commandos – il y ait eu option pour faire face à chaque mission de jeu de canon en main et faire tout le bruit possible. Autant que j’essaye, je ne comprends pas. Ma façon de jouer, et c’est quelque chose que je vois reflété dans ce nouvel épisode de la série, est par la furtivité. Oui, bien que nous soyons dans le Far West, je n’envisage pas celui de sortir sur la place pour croiser des plans. Ces jeux me font agir aussi discrètement et prudemment que possible. Avec un doigt sur le clic gauche de la souris et un autre sur le F5 pour une sauvegarde rapide. Qu’il y ait des gens capables de sortir de l’artillerie lourde me dit, au fond, à quel point ce jeu est bien conçu.

Cela se voit dès le premier instant. L’héritage de Desperados III fait autant partie de la série que des autres travaux de Mimimi Productions: Shadow Tactics: Blade of the Shogun. Si vous avez ce dernier très récent, vous trouverez même trop de similitudes entre les deux jeux. Cinq personnages avec des compétences, parfois assez similaires. Après tout, le genre de … comment l’appellerait-on maintenant pour être moderne? Comme des commandos? Il est difficile d’évoluer, mais il est surprenant que Commandos 2 continue de maintenir l’hégémonie après tant d’années, grâce à l’abondance de personnages et d’outils de chacun d’eux. Shadow Tactics et Desperados sont des jeux accessibles et vraiment amusants, mais en termes de possibilités, en particulier grâce aux consommables, le travail de Pyro reste invaincu.

Les missions que j’ai pu jouer dans Desperados III montrent que Mimimi est très bon dans cette formule. Ils ont décidé de lancer par prequel, et avec des licences, pour se sentir libres avec l’histoire et ses personnages, même si ce n’est pas non plus le plus remarquable de l’œuvre. Voilà pourquoi nous voyons de vieilles connaissances, comme un jeune homme John cooper avec Doc McCoy et Kate O’Hara, mais perdre les autres coéquipiers et être remplacé par Hector —Just Hector— et un Isabelle Moreau qui est sans aucun doute le personnage le plus intéressant de la distribution. On essaie, à travers une série de cinématiques d’introduction et de dialogues sur la mission, de créer un fil conducteur, mais la vérité est qu’il est difficile de faire attention aux conversations quand on pense à notre prochain mouvement sur le terrain. Et si vous vous posez la question, malheureusement la réponse est oui: le nombre de protagonistes est réduit à cinq.

La chose intéressante est que les combinaisons entre les personnages et leurs capacités non seulement ouvrent l’éventail, mais font de beaux mouvements. Le deux pistolets Cooper est un spectacle quand vous savez comment les manipuler, mais il y a aussi des options furtives avec le lancement d’un couteau et de la pièce pour distraire, tandis que Hector recourt aux pièges et à la force brute de son fusil de chasse et hache. O’Hara remplit son rôle de espionner d’infiltrer et de distraire les ennemis et McCoy est le tireur d’élite qui ne peut pas manquer le rendez-vous, en plus d’un excellent empoisonneur. Isabelle? Isabelle est une sorcière du marais de Loisiana. Ici, le studio s’éloigne des formalismes en créant un personnage capable de manipuler mentalement les ennemis et reliez deux d’entre eux pour que ce qui arrive à l’un se reflète dans l’autre. Même la mort Une petite licence éloignée du fond de l’Occident qui apporte cependant la variété nécessaire à l’ensemble.

Desperados 3 a la capacité de créer des scènes dignes des meilleurs spaghettis occidentauxLa grande chose à propos de Desperados n’est pas seulement la combinaison de ces compétences, mais la possibilité de créer une scène, maintenant, digne des meilleurs spaghettis occidentaux. Mimimi sauve le Actions rapides, la possibilité de mettre la scène en pause et de faire des mouvements avec nos personnages pour qu’ils s’exécutent en même temps, afin que nous puissions non seulement éliminer quelques ennemis, par exemple, mais aussi prendre soin de la surveillance qui donnera l’alarme. Donnez le bouton pour courir et les choses se déroulent comme prévu est l’un de ces moments que le jeu vidéo donne, et essentiel lorsque les missions deviennent vraiment compliquées ou lorsqu’il s’agit de relever des défis supplémentaires lorsque vous jouez à nouveau des niveaux.

Les combinaisons entre les personnages et leurs capacités nous ravissent avec de beaux jeux dans le jeu vidéo de Mimimi Productions.

Avec six missions jouées, la plus grande question que je me pose concerne la durée de ce Desperados III – je n’ai pas été en mesure de déterminer le nombre total de la campagne. Le jeu original dans lequel il est le plus inspiré, Wanted Dead or Alive, comportait 25 phases, mais Shadow Tactics avait 13 ans, donc je ne sais pas si Mimimi optera pour le modèle traditionnel ou le sien. Plus que tout, car les cinq premières missions que j’ai jouées correspondent avant tout à l’apprentissage de chaque personnage et il serait intéressant d’atteindre une plus grande complexité, une fois que chaque classe aura été maîtrisée avec toutes ses capacités débloquées.

Desperados 3 points à la variété dans leurs premières missions.

Même comme ça, les niveaux auxquels j’ai pu jouer promettent une variété, Cela ne fait aucun doute. J’ai vu un peu de tout. Un assaut sur un train. Une ville où l’on peut marcher tranquillement pour entrer dans des zones restreintes pour terminer divers objectifs. Un mariage à infiltrer. Un marécage pour sauver tous les personnages dans l’ordre que nous voulons. Une rançon avec sabotage incluse. Dans chacun d’eux, il est distillé qu’il existe certaines façons d’aborder chaque situation que le jeu favorise, mais toujours en respectant la “créativité” du joueur et en lui permettant de combiner les classes et les capacités des personnages de manière unique. Ma règle était toujours la même: furtivité et zéro alarme. Mais, comme je l’ai dit au début, il y a la possibilité de passer le pistolet à la main pour balayer la scène, quelque chose qui était déjà dans le jeu original et qui montrait qu’il était l’un des étudiants exceptionnels de l’école Commandos.

En tout cas, Desperados III est également un digne successeur de l’œuvre originale de Spellbound. Si vous êtes très puriste, il est vrai que vous suivez également la piste de Mimimi avec Shadow Tactics, et il y aura un conflit d’intérêt, parmi ceux qui préfèrent la formule imperturbable de l’original au nouveau style de l’étude. Quelque chose de similaire, mais à plus petite échelle, à ce qui se passe avec Baldur’s Gate 3. Ce que je ne doute pas, c’est que le temps que j’ai passé avec le groupe Cooper a répondu à mes attentes personnelles. Même techniquement, il y a une évolution par rapport au travail précédent, avec un meilleur raffinement dans les environnements et, surtout, dans les personnages. Que tant d’années plus tard, nous voyons ce genre particulier de stratégie en temps réel jouir d’une si bonne santé, cela fait définitivement notre journée.