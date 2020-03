Nous avons les premiers détails de Shoujo Jigoku no Doku Musume

NIS America est qu’il n’y a personne pour les arrêter. Si nous avons déjà de longues dents en attendant qu’ils publient dans l’ouest vide tRrLM (); // Void Terrarium, un donjon mystère avec des personnages très mignons et câlins. Eh bien, au moins au Japon, ils ont déjà une date de sortie pour leur prochain titre: le 25 juin, le RPG d’action arrivera sur Nintendo Switch et PlayStation 4 Shoujo Jigoku no Doku Musume et a partagé de nombreux détails sur le titre. Jetez un œil à sa bande-annonce que nous avons commencée:

Si vous voulez partir en premier, vous devrez nettoyer

Dans Shoujo Jigoku no Doku Musume, nos déceptions, que nous soyons vivants ou morts, créent des enfers. Le protagoniste de cette histoire, dont nous pouvons choisir le sexe, s’est retrouvé dans l’un de ces endroits, fusionnant son corps avec l’un des résidents du site, Poison Maiden, qui a effectivement volé son corps, et qui, autant qu’il en parle manière très douce et vous aider dans votre mission, ce que vous voulez vraiment, c’est posséder votre corps complètement. Ledit objectif de notre protagoniste n’est autre que de collecter les marais venimeux qui apparaissent chaque jour en enfer à cause des déceptions de la fille, purifier cette corrosion et ainsi pouvoir les sauver. Nous ne serons pas seuls dans notre mission, il y a un autre couple de personnages qui veulent la même chose que nous mais qui pour une raison quelconque nous considèrent comme leurs rivaux … Des êtres désillusionnés nous barreront la route, à qui nous devons tirer des balles empoisonnées si nous voulons nous en débarrasser et poursuivre notre mission, qui se déroulera à travers différents écrans, chacun inspiré par les sentiments des filles qui l’ont créé, comme celle qui est décédée sans avoir tenu la promesse qu’il a faite à un ami, ou celle qu’il aime le hentai, entre autres.

Que pensez-vous de la proposition de Shoujo Jigoku no Doku Musume? Bien sûr, le récit semble intéressant, et plus sachant que nos décisions détermineront la fin que nous atteindrons. Comme toujours, faites-nous savoir ce que vous en pensez. À plus!

