Nous avons vu Baldur’s Gate 3 et c’est exactement ce qu’il promet: un énorme RPG

Une immense aventure de jeu de rôle appelée à entrer dans l’histoire. Larian Studios prend le témoin BioWare pour donner vie à un RPG prometteur qui a tout le nécessaire pour conquérir les fans de Dungeons & Dragons. Liberté, décisions et un système de combat au tour par tour passionnant. Ce sont les clés de Baldur’s Gate 3.

Les confitures ont imaginé que plus de 20 ans après le lancement du légendaire Baldur’s Gate 2 RPG basé sur cette saga mythique, mais nous voici, aux portes de la première d’une nouvelle aventure de jeu de rôle avec laquelle il est impossible de ne pas s’énerver. Et quelqu’un vous dit dont la première impression a été bonne, laissons cela dans le sens où je m’attendais à quelque chose de différent, quelque chose de plus proche du classique BioWare et pas un jeu si similaire à, d’autre part, le formidable Divinity: Original Sin. Quelques heures de jeu et un entretien avec le directeur de Baldur’s Gate 3 tomber aux pieds d’un jeu vidéo qui ne semble pas connaître de limites en termes de liberté d’action et l’échelle d’environ tourner les combats Ils sont vraiment spectaculaires. Oui, j’insiste, souviens-toi et comme on l’a vu dans les précédents jeux de Larian Studios, y compris l’esthétique et l’humour; mais creusez un peu pour découvrir les merveilles que cache ce RPG.

Est un ms et mieux en règle complète, oui, mais un colossal de plus en plus qui vous donne est libre d’agir à votre guise, peu importe à quel point vos intentions sont folles et mauvaises. Chaque scénario, chaque bataille, chaque conversation simple que vous avez avec les autres soulève des dizaines de décisions qui marqueront le cours de l’aventure, parfois avec des résultats vraiment incroyables. Ou en d’autres termes. Imaginez tout ce que vous pourriez faire dans l’extraordinaire Divinity: Original Sin 2 et voyez maintenant grand. Des points forts pour Baldur’s Gate 3, et c’est la raison pour laquelle Larian Studios a de nouveau recours à un lancement avec accès anticipé. Il y a tellement de possibilités, tellement de façons d’affronter votre action, que quelle que soit la taille de l’équipe de développement, et ce n’est pas suffisant pour tester un RPG appelé à entrer dans l’histoire. Et dans ce premier contact, je veux vous faire partie de l’illusion qui me domine en ce moment.

La liberté de faire ce que vous voulezLorsque l’annonce de Baldur’s Gate 3 est devenue officielle, nous avons tous halluciné avec la séquence cinématographique sombre mettant en vedette le fouetter, préfigurant une sombre aventure de rôle, dans une certaine mesure terrifiante, dans la lignée des meilleurs Histoires de donjons et dragons. Cependant, vous voyez, le jeu vidéo de Larian Studios est engagé dans un style visuel assez coloré, très proche de la saga Divinity, avec un humour très présent dans l’action. J’avoue que je l’ai trouvé choquant et quelque peu décevant, mais après avoir discuté avec le directeur du jeu, Swen Vincke, la déception est devenue émotion.

“Baldur’s Gate 3 va être très, très sombre. Lorsque vous jouez, vous vivez de très mauvaises situations qui vous mettront mal à l’aise “, dit-il. Et le prémisse de terrain Il montre déjà des pistes avec un groupe d’aventuriers qui se sont échappés des griffes des fléaux non avant d’avoir payé un prix: un parasite est entré dans leur cerveau, et ils doivent y mettre fin avant de se transformer eux-mêmes en fléau. Prometteur, non? Eh bien, ce n’est rien comparé à ce qui nous attend plus tard, comme me l’a dit le réalisateur de ce RPG convoité. “Et si vous êtes méchant, vous pourrez le prouver”, ajoute-t-il. Pas par manque d’opportunités.

Chaque décision que vous prendrez dans une conversation sera une herbe de fortune créant des situations de jeu amusantes et surprenantesPendant près de quatre heures de jeu, j’ai vu le personnage principal, en l’occurrence un vampire, effectuer toutes sortes de rendez-vous, y compris sucer le sang d’un coéquipier pendant qu’il dort dans le camp. “Ce n’est pas une petite chose. Et cela a des conséquences”, prévient le créateur. Le plus terrible, bien sûr, de mettre fin à ses jours si vous ne contrôlez pas votre soif de sang; mais cela provoquera également une dépression de la victime ou un épuisement, ce qui affectera ses performances. Le vampire, c’est-à-dire, est plus heureux qu’une perdrix avec un bonus supplémentaire dans sa poche.

La capacité de votre personnage à augmenter ou réduire les chances de succès lors du lancement des dés et à prendre un nombre plus élevé que celui indiqué.

Tu décides. C’était la phrase la plus répétée lors de ce premier contact avec Baldur’s Gate 3, bien qu’il serait plus juste de dire que les dés décident. Et je ne parle pas seulement de déterminer combien de dégâts vous causez au combat. Chaque action que vous prenez pendant le jeu, chaque décision que vous prenez dans une conversation sera mise à l’épreuve par la déesse fortune créant des situations de jeu amusantes et surprenantes. Je n’exagère pas. Je vous garantis que vous n’arrêterez pas de rire avec le conséquences imprévues de lancer les dés en faisant confiance au succès et en se confrontant à la réalité brute. Ajoutez à votre plan directeur! Touchez adapter. Mais la grandeur de ce RPG est que donne toujours des alternatives.

Comme dans Divinity Original Sin 2, Larian Studios façonne un énorme Labyrinthe de décisions et de conséquences afin que vous ne cessiez jamais d’être surpris par l’énorme liberté d’action de Baldur’s Gate 3. Et ce n’est plus seulement que vous pouvez opter pour la furtivité, ou pour l’action la plus débridée, ou pour suivre l’une ou l’autre voie. Ce qui est incroyable à propos de ce RPG, c’est qu’il indique clairement dès le début que vous pouvez faire n’importe quoi, quoi que vous vouliez! Il est le meilleur et le meilleur dont j’ai parlé auparavant; être en mesure de résoudre la même situation de différentes manières. Et avec cette philosophie, le combat de la nouvelle Baldur’s Gate est tout aussi passionnant.

Des batailles au tour par tour où tout est possibleL’essence du combat est la même que celle de Divinity: Original Sin, et seulement avec cela, nous parlerons déjà d’un système de combat incroyable, mais Baldur’s Gate 3 va plus loin en pariant sur le verticalité. Cela ne semble pas très spectaculaire mais, je vous préviens, ce que Larian Studios a réalisé est un génie authentique. Ici, les hauteurs sont tout; qui attaque depuis une position élevée a un avantage tactique ce qui peut être décisif au cours des combats les plus durs. Mais quand je parle de hauteurs, je ne veux pas être à quelques mètres au-dessus des opposés et c’est tout. Ce que je dis, c’est qu’un personnage peut attaquer sur les poutres d’un château pendant que ses alliés se battent au rez-de-chaussée, et dans les catacombes, une autre guerre a lieu avec des sorts, des explosions et tout le chaos que vous pouvez imaginer.

C’est tellement incroyable, si incroyable ce que Larian Studios réalise, que même la bataille la plus insignifiante est transformée ici en un duel de mort vraiment passionnant. Ce sont aussi combats très difficiles qui vous obligent à bien réfléchir à chaque étape que vous franchissez, en profitant non seulement des capacités de vos personnages, mais aussi de la scène elle-même qui est elle-même un protagoniste. Vous pouvez démolir les escaliers pour les empêcher de suivre vos pas, ou fabriquer des barricades pour rester ferme dans une position, tirer des lampes pour qu’elles tombent sur les ennemis provoquant une grande explosion, ou combiner l’eau avec de l’électricité ou de la glace pour torturer ceux qui n’ont pas méfiance et qui ont osé t’attaquer

L’intelligence artificielle des ennemis promet de nous faire souffrir plus que le compte, avec des batailles pour des tours des plus excitants.

Si vous avez aimé les combats au tour par tour de Divinity: Original Sans ici, vous trouverez une version améliorée et étendue de ces combats, avec batailles de masse Ils promettent de nous faire vibrer d’émotion. Dans l’un d’eux, je suis venu à compter 17 caractères impliqués, ce qui est une barbarie. “Vous n’avez jamais rien vu de tel dans Original Sin”, a déclaré Swen Vincke. Comment gérer cela sans devenir lourd? Larian Studios a opté pour un système de shift dans lequel déplacer d’abord une faction, puis le suivant. Chaque personnage, bien sûr, conserve ses points de mouvement et d’attaque intacts, mais ce système vous permet de développer des stratégies plus complexes avec des options surprenantes.

“Ça coule assez vite et il ne faut pas attendre trop longtemps”, ajoute le directeur de Baldur’s Gate 3 à propos de ce nouveau système de combat. Et la grande chose comme je le dis, ce sont toutes les possibilités de jeu qui vous attirent, vous permettant même séparer le groupe de sorte que pendant que certains se battent, d’autres cherchent des moyens de mettre fin aux ennemis d’un seul coup. Dans l’une de ces batailles, alors que le personnage principal tentait de s’échapper d’une armée de squelettes, un autre des héros a ouvert une évasion permettant son évasion. Et ce n’est qu’une des nombreuses options disponibles, qui brillera sans aucun doute avec sa propre lumière dans le multijoueur Baldur’s Gate 3.

Il existe un système de réputation qui prendra en compte toutes nos actions. Sommes-nous mauvais Les gens y réagissent et nous craignent ou nous détestent.

“Fondamentalement, nous avons pris ce que nous avions dans Divinity Original Sin”, explique le créateur, mais sans jamais interrompre l’expérience Équipe. Chaque joueur vit sa propre aventure, se déplaçant librement sur la scène pendant que le leur se bat, discute ou gère l’inventaire. Vous souvenez-vous de la scène de vampire dont je parlais avant? Il y a une scène cinématographique précédente dans laquelle ce personnage principal fait l’objet d’un débat interne entre mordre ou non un allié. “Et vous êtes là, et vous voyez ce que fait l’autre joueur, les options qu’il choisit. Alors vous montrez que vous dormez, vous vous demandez: ‘Voulez-vous me mordre ou pas?’ Et c’est quelque chose d’incroyable, de fou, parce que ajouter de la tension au groupe. Et c’est exactement ce que nous voulons faire “, explique son directeur.

Il en va de même pour les combats. “Tout se passe en même temps, donc des discussions surgissent à propos de” faire ceci ou faire l’autre “. Et les joueurs se crient dessus [risas]”Vous pouvez avoir une idée de la façon dont cela peut être amusant avec 4 joueurs en ligne ou 2 en coopérative locale. Parce qu’en plus les combats gagnent beaucoup grâce à des actions comme les sauts, pour mieux se positionner, ou la furtivité, ce qui est d’une importance capitale.

Un monde de fantaisie à explorer et Baldur’s Gate!C’était pour voir le héros se faufiler sur les poutres d’un temple en ruine, tirer des flèches d’eau pour éteindre la flamme de la torche, et penser immédiatement au mémorable Voleur. Si important est le Furtivité dans Baldur’s Gate 3. Vous pouvez l’utiliser pour poignarder les ennemis dans l’ombre ou les voler sans qu’ils s’en rendent compte; mais vous pouvez également l’utiliser pour préparer le champ de bataille, le remplir de pièges et ainsi massacrer les rivaux en quelques tours une fois l’action commencée. La verticalité des scénarios et la grande mobilité des héros contribuent à augmenter les options de manière incroyable. Jouez avec le lumières et ombres; utilisez la scène et les objets qui la peuplent pour être le meurtrier le plus féroce ou un expert en évasion. Et j’aime cette liberté.

Pour l’instant, il n’a pas été confirmé que Baldur’s Gate 3 aura le mode Dungeon Master, mais tout semble indiquer que nous l’aurons.

Baldur’s Gate 3 n’oublie pas non plus puzzles et pièges, et ajoute l’option intéressante de suspendre l’action pendant les moments d’exploration afin que vous puissiez bien planifier chaque étape. Je n’y voyais pas grand chose, mais le peu que je voyais en valait la peine pour en laisser tout à fait heureux. Ce sont des tests élaborés qui vont au-delà de la simple recherche d’un interrupteur pour éviter de mourir dans les flammes. Et ici aussi la liberté d’être total, tant que vous devez agir d’une manière ou d’une autre en fonction des capacités spéciales de votre personnage. En ce moment il y a 15 races de l’univers D&D et 8 archétypes confirmés, et d’autres seront annoncés à l’avenir. Comme dans Divinity Original Sin, vous pouvez choisir de créer ses origines à partir de zéro, ou parier sur les histoires écrites par l’équipe de Larian Studios. Dans tous les cas, comme toujours, toute décision que vous prenez affecte le cours du jeu, avec de nouvelles lignes de dialogue, plus de missions et de façons de répondre à l’incroyable monde fantastique qui recrée ce RPG.

Je ne veux pas terminer cet article sans mentionner la beauté de Baldur’s Gate 3, avec un super design de personnage Ils ont l’air vraiment bien. Le nouveau Divinity Engine 4.0 a permis à l’équipe de créer une modélisation plus détaillée, avec de meilleures animations et des scénarios non seulement plus grands, mais aussi pleins de vie. Il est dommage que dans ce premier contact se soit engagé à présenter des scénarios assez prototypiques, nous laissant avec le doute de savoir comment porter le Baldur’s Gate City. Mais l’important ici est que nous aurons la liberté d’explorer ses rues, et aux studios Larian, ils prétendent être gigantesques. Non seulement cela. Ils ont également laissé tomber qu’au fond de la bonne terre, de nombreuses surprises nous attendent. Et ce n’est pas pour moins, étant donné que nous parlons d’un RPG avec un script composé de 1,5 million de mots. Ou autrement dit: ils nous attendent plus de 100 heures de jeu à travers des centaines d’endroits différents avec leurs propres particularités, y compris des monstres spéciaux et des défis.

Cela montre l’amour avec lequel Larian Studios donne vie à un RPG pour lequel nous soupirions tous les deuxQuand j’ai interrogé Swen Vincke sur l’histoire, combien Larian y était, il n’a pas hésité une seconde. “Tout. Tout. Les personnages, l’aventure, l’arrière-plan.” Le créateur assure que dans Wizards of the Coast, ils ont eu une liberté totale. “Ils interviennent quand, par exemple, ils vous disent que” ce n’est pas ce à quoi ressemble un Elfe Noir (Drow), mais qu’il doit en être ainsi “; mais quand il s’agit de l’emmener au jeu vidéo, la mécanique, nous avons un grand respect les uns pour les autres, confiance nous, et ils nous ont donné beaucoup de lettres blanches quand il s’agit de travailler. ” Avec tout cela, nous n’avons qu’à attendre au début de son accès anticipé sur Steam, et espérons que nous n’aurons pas à attendre longtemps pour avoir la version finale de Baldur’s Gate 3 entre nos mains. Cependant, chez Larian Studios, ils sont très clairs.

“Ce sera un crime de sortir un jeu incomplet. Peu importe donc d’attendre encore quelques mois. “Si nous avons enduré 20 ans pour un nouveau Baldur’s Gate, non? L’important est qu’il montre l’amour avec lequel Larian Studios donne vie à l’un des RPG les plus attendus de ces derniers temps. fois, et la meilleure nouvelle que je puisse vous donner, c’est que l’attente en vaudra la peine.