Nous connaissons les spécifications de Jump Force pour Nintendo Switch

Ces semaines sont de véritables montagnes russes, et pas seulement émotionnellement à cause de la situation que connaît le monde, mais aussi en matière d’annonces. Une semaine, il n’y a pas d’annonce, mais soudain, ils annoncent une Nintendo Direct Mini, ou comme cela s’est produit cette semaine, qui a annoncé du jour au lendemain trois gros bombardements pour Nintendo Switch, tels que World War Z: GOTY Edition, Crysis Remasterisé ou Jump Force Deluxe Edition. Et c’est que de ce dernier titre nous avons de nouvelles nouvelles.

Spécifications techniques de Jump Force Deluxe Edition

Il y a un an, Bandai Namco, pour célébrer le 50e anniversaire du magazine Weekly Jump, a apporté à PS4, Xbox One et PC un jeu de combat qui comprenait plus de 50 personnages dudit magazine, sur la liste duquel ils comprenaient des sagas comme Dragon Ball, Death Note, Naruto, One Piece et bien d’autres. Il y a quelques jours, lorsque la nouvelle a annoncé la sortie de sa version Deluxe sur Nintendo Switch, beaucoup d’entre nous se demandaient comment elle fonctionnerait sur la console hybride. Eh bien, nous pouvons déjà connaître les spécifications techniques de cette version. Dans Mode TV aura une résolution de 1080p et en mode portable sera 720p. Les deux modes de jeu fonctionneront jusqu’à 30fps. N’oubliez pas que sur le reste des plates-formes, il fonctionnait à environ 30 images par seconde stable.

Cette version de Nintendo Switch comporte des ajouts qu’elle n’a pas sur d’autres plateformes, telles que adversaires hors ligne, qui sur Nintendo Switch prend en charge jusqu’à 6 joueurs (3 contre 3), alors que sur les autres plates-formes, ils n’étaient que 2. La version Nintendo Switch, aura également une nouveauté et est son communication locale, qui prend en charge jusqu’à deux joueurs.

Voir aussi

On ne sait pas encore quand Jump Force Deluxe Edition sera en vente, mais nous sommes impatients de savoir jouer avec notre personnage de manga préféré. Et vous, êtes-vous ravi que cela sorte sur Nintendo Switch?

Source

Connexes